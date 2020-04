Varga Judit módosította a jogi szakvizsgáról szóló miniszteri rendeletet

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt Sir Suma Chakrabartival, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével. Sir Suma Chakrabarti szerint az EBRD folyamatosan kapcsolatban áll a Magyarországon is érdekeltségekkel rendelkező bankokkal, és a visszajelzéseik alapján megállapítható, hogy Magyarország hozzáértő és eredményes módon kezeli a válságot. A bankelnök véleménye szerint Magyarország azon két tagállam egyike az Európai Unióban, ahol a legkisebb mértékű gazdasági visszaesés várható a koronavírus-járvány miatt. 2168-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg. Ezzel 225 főre emelkedett az elhunytak száma, 295-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 58 gondozott és 4 ápoló tesztje lett pozitív a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősotthonban - jelentette be az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, hogy a hétfőn elvégzett második tesztelés során 274 lakótól és 41 dolgozótól vettek mintát. Cáfolja Karácsony Gergely állításait a Pesti úti Idősek Otthonának korábbi orvosa. A főpolgármester a hétvégén azt mondta: nem kötelezték titoktartásra a doktort. Gyurcsány és Bajnai emberei működtetik az ezalényeg.hu portált - írja a Magyar Nemzet. Az oldalon az elmúlt időben Karácsony Gergelyt igyekeztek kimosdatni a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon körüli botrányokból. Megkezdődött az első magyar, hordozható koronavírus-specifikus lélegeztetőgép szabadalmi eljárása - erősítette meg a Kossuth Rádióban Székely Imre mérnök, ötletgazda. A kormány gazdaságvédelmi intézkedéseit bírálták az ellenzéki képviselők az Országgyűlés ülésén. A DK-s Vadai Ágnes azt kifogásolta, hogy Székelyföldre is jutott támogatás, emellett Kásler Miklós minisztert sértegette. Magyarázkodik Szabó Tímea a határon túliak elleni felszólalása miatt. A Párbeszéd frakcióvezetője az ATV-n azt mondta, nem tudta befejezni a parlamenti beszédét. Embertől és Istentől elrugaszkodottnak nevezte Szabó Tímea parlamenti beszédét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László elítéli a Párbeszéd frakcióvezetőjének kirohanását, amelyben azt kifogásolta, hogy a kormány a határon túliakhoz is juttatott egészségügyi védőfelszereléseket. A szolidaritás a tettekben mutatkozik meg, s a magyar kormány bebizonyította, hogy lehet rá számítani - mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Kossuth Rádióban. A kormány számára a magyarok prioritást kell, hogy jelentsenek – mondta Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet kihelyezett egy hirdetést a Facebookra, amelyben jogi eljárás indítása érdekében, olyan ügyfeleket keresnek, akiket kitettek a kórházból. A börtönbiznisz visszaszorítását követően úgy tűnik, hogy a Soros-szervezetek új bevételi forrás után néznek és ez a járványbiznisz lehet, amelytől remélhetnek bevételi forrásokat – mondta ifj. Lomnici Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a megkérdezett magyarok négyötöde (80 százalék) egyetért az írásbeli érettségi szigorú biztonsági szabályok melletti megtartásával, ezzel szemben a 18 százalékuk ezt nem tartja helyesnek. Varga Judit igazságügyi miniszter módosította a jogi szakvizsgáról szóló miniszteri rendeletet, amelynek értelmében újból megnyílik a lehetőség a jogi szakvizsga letételére, a járványügyi védekezés szabályainak betartása mellett. A következő hetekben várhatóan 100 milliárd forintnyi fejlesztést számolunk el az EU-val, és mivel ezeket a beruházásokat Magyarország saját forrásból megelőlegezte, a beérkező összeg a magyar költségvetést erősíti – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Pénzügyminisztérium: Megjelent az újabb adókönnyítésekről szóló kormányrendelet. A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb adókönnyítő intézkedései több mint 200 milliárd forintot hagynak a magyar családoknál, a vállalkozásoknál és a lakosságnál. Gödön - ahol a kormány az első gazdasági övezetet kijelöli - a Samsung gyár 1600 embernek ad munkát, de hamarosan fejlesztik az üzemet, így 4300-ra nőhet a ott foglalkoztatottak száma - mondta Tuzson Bence államtitkár a Kossuth Rádióban. A Magyar Suzuki Zrt. esztergomi üzemében április 29-én újra elindítja a gyártást. Mind a fizetési moratórium időszakában, mind azt követően együttműködést várnak a bankoktól, ami ügyfélmegtartás szempontjából a pénzintézeteknek is érdeke – mondta Binder Istvánt, az MNB felügyeleti szóvivője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Magyarország és Ausztria még szorosabbra fűzi együttműködését a következő időszakban az új típusú koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapításáért és a gazdaság mielőbbi újraindításáért - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter. Már a Görögországban lévő migránsok között is megjelent a koronavírus - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Tovább emelkedett az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban, már 2 564 190-en betegedtek meg, a halottak száma meghaladta a 177 ezret. Romániában meghaladta a 9 ezret a regisztrált fertőzések száma, eddig 482-en vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban átlépte a 204 ezret a vizsgálatokkal igazolt új típusú koronavírus-fertőzöttek száma, a járványnak több mint 21 ezer halálos áldozata van. Olaszországban eddig csaknem 184 ezer fertőzöttet regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma meghaladta a 24 ezret. Franciaországban 20 796-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Nagy-Britanniában meghaladta a 129 ezret a megbetegedettek száma, több mint 17 ezren haltak meg a járvány következtében. Törökországban meghaladta a 95 ezret a fertőzöttek száma, eddig 2259-en vesztették életüket a kór miatt. Az Egyesült Államokban eddig több mint 803 ezer vírusfertőzöttet és 43 ezer halottat regisztráltak. Az amerikai szenátus 484 milliárd dolláros pénzügyi csomagtervet fogadott el, amely révén segítséget kapnak a többi között a kisvállalkozások és a kórházak a koronavírus-járvány okozta nehézségek leküzdéséhez. A zöldkártyát igénylőkre vonatkozik Donald Trump döntése a bevándorlás átmeneti felfüggesztéséről. Határozottan cáfolta a venezuelai ellenzék vezetője, Juan Guaidó, hogy titkos tárgyalások kezdődtek volna hívei és a kormány képviselői között. Figyelmeztető lövésekkel tartották vissza a szerbiai befogadóközpontokat őrző katonák azokat a migránsokat, akik ki akartak törni a számukra kötelezően kijelölt szálláshelyekről - közölte Aleksandar Vulin védelmi miniszter. Moszkvában a szakértők úgy gondolják, hogy Washington már eldöntötte, felmondja a Nyitott Égbolt-szerződést - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Egy a veszélyhelyzet alatt is drogot árusító kábítószer-kereskedő ellen indult eljárás Szegeden, az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását. Április 27-től csak kendővel, sállal vagy maszkkal az arcot eltakarva lehet felszállni a budapesti közösségi közlekedési járatokra. Hétfőtől a fővárosi közösségi közlekedés járatai mellett a budapesti üzletekben, boltokban, piacokon, bevásárlóközpontokban, valamint a taxikban is kötelező lesz az arc eltakarása - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Budapesti Közlekedési Központ: Társadalmi egyeztetés indul szerdán a Petőfi híd, a Boráros tér és környezete felújításáról. Monspart Sarolta hivatalosan is tagja lett a Nemzet Sportolói társaságnak. A 75 éves Monspart az első magyar világbajnok tájfutó, a magyar amatőr futóélet egyik legnagyobb alakja. Egy évvel elhalaszthatják a 2021-es női labdarúgó Eb-t. A BBC értesülése szerint a kontinenstornát 2022. július 6. és 31. között rendezik meg Angliában. A magyar női sakkválogatott 12:4-re legyőzte a német csapatot online mérkőzésen. A Magyar Úszó Szövetség megkapta az engedélyt a sportért felelős államtitkártól, így az úszóválogatott jövő hétfőtől folytathatja a felkészülést.