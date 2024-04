Varga Judit: Magyar Péter azt is eljátszotta, mintha öngyilkos lenne + videó

Megosztás itt:

Fenyegetőzött azzal, hogy ha ezt és ezt nem csinálom, akkor majd tönkreteszi magát is, meg engem is, neki már nincs hova hátrálnia – mondta Varga Judit a Hajdú Péternek adott interjúban.

Egy eljátszott öngyilkossággal is igyekezett a lelki terrort fokozni feleségén Magyar Péter. Varga Judit a Frizbi TV-nek adott interjúban beszélt házassága egyik leghátborzongatóbb jelenetéről.

Volt ott öngyilkossággal fenyegetés. Eljátszotta mintha öngyilkos lenne, kihívatta a mentőket, mert ugye többszöri felszólításra nem volt hajlandó felkelni. És mondtam, hogy most Péter ha most megjátszod, akkor most kelj fel, mert elindítok egy protokollt és nem tudom leállítani, hogy jönnek a mentők. (És mentős kellett hívni?) És nem szólalt meg és csendben maradt és ott volt egy ilyen xanaxos levél, úgy hogy már csak egy darab volt benne a tízes levélen, nem tudtam, hogy egyet vett be vagy kilencet vagy nyolcat, tehát hogy ezt így én nem kockáztathattam, nyilván, ez alapvető emberi kötelesség. Úgyhogy fogtam és felhívtam a mentőket, és ahogy letettem a telefont, felkelt, mint egy ilyen Netflix sorozatban. Rám nézett üveges tekintettel: mondd le őket, nem vettem be semmit.

Az egykori igazságügyi miniszter azt is elmondta a tavaly tavaszi különköltözésük előtti hónapokban Magyar Péter a lelki terror válogatott formáinak tette ki.

„Joggal feltételezhetjük, hogy egy bántalmazó férfi” – írta meg a Magyar Nemzet. A lapnak több szakember is azt állította, Varga Judit vallomása, és volt férjének azóta született posztjai is bizonyítják, hogy Varga Judit verbális és fizikai bántalmazást szenvedett el.

„A barátoktól, családtól való izoláció egy fontos manipulációs technika” – ezt nyilatkozta a klinikai szakpszichológus arra, Magyar Péter igyekezett elszigetelni volt feleségét. Hal Melinda kiemelte, a volt igazságügyi miniszter szerint már édesanyjával sem tudott zavartalanul telefonálni volt férje jelenlétében, ami önmagában is bántalmazásnak tekinthető.

Kondor Katalin újságíró a Hír FM-en a Civil Körben elfogadhatatlannak nevezte, hogy korábban az erkölcsi magaslatról prédikálók most nagyon megbocsátóak a bántalmazó Magyar Péterrel szemben.

Az Alapjogokért Központ igazgatója, Szánthó Miklós a minap a közösségi oldalán a jogvédők nem szűnő hallgatására hívta fel a figyelmet. Úgy fogalmazott, azok, akik szerint férfiként utána fordulni az utcán egy csinos nőnek, pokoli bántalmazás, élethosszig tartó trauma és szexuális erőszak, azok Varga Judit súlyos kijelentéseivel kapcsolatban csak a vállukat vonogatják.