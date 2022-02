Varga Judit: Az Európai Unió Bírósága politikai döntést hozott

Megosztás itt:

Nyomásgyakorlás a gyermekvédelmi törvény miatt

A döntés élő bizonyítéka annak, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, az ítélet egy újabb nyomásgyakorlás hazánk ellen, mert a nyár folyamán elfogadtuk a gyermekvédelmi törvényünket - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter az uniós bíróság ítéletét követően.

Varga Judit: Politikai döntés született

Az igazságügyi miniszter az uniós bírósági döntésről azt mondta, hogy politikai döntés született. Nem érte megleptésként a kormány.

Politikai szereplő lett a bíróság.

Egy nagy nemzetközi vita zajlik a gyermekvédelmi törvény körül - tette hozzá.

Migráció ügyben is a magyar megoldás győzött

Varga Judit arról is beszélt, négy éve is hasonló helyzet volt a migrációs helyzet kapcsán. Akkor is az országgyűlési választás zárta le a vitát - tette hozzá. Migráció ügyében is a magyar megoldás győzött.

A magyar emberek döntésén múlik mi lesz a megoldás ebben az ügyben.

Kiáll a kormány a gyermekvédelmi törvény mellett

Gulyás kérdésre azt mondta, a kormány kitart a gyermekvédelmi törvény és a népszavazás mellett. Magyarország a jogállam alapértékeit kiemelten fontosnak tartja, és ezért a gyermekek védelmét kiemelten fontosnak tartja.Ha a baloldal jutna hatalomra, akkor az általuk képviselt kommunista és fasiszta eszmék összeegyeztethetetlenek az uniós alapértékekkel.

A pénz nem Brüsszel pénze, hanem jár nekünk

- tette hozzá.

Hír TV - Origo