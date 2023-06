Varga Judit az Európai Parlamentben szeretné a magyar emberek érdekeit képviselni

Megosztás itt:

– Logikus lépés, hogy ön vezeti majd a Fidesz listáját a jövő évi EP-választáson, hiszen eddig is ön volt az arca a Brüsszellel szembeni küzdelmeknek. Milyen szerepet vállal majd a kampányban?

– Az nem titok, hogy a magyar érdekekért elkötelezetten dolgozó állami vezető voltam eddig is, de erre a kampányra sokkal jobban fel kell készülni, mint korábban. A 2024-es EP-választásnak most nagyon nagy a tétje: konzervatív fordulatot kell elérni az európai intézményekben, és ebben szeretnék aktív szerepet vállalni. Ez a feladat viszont, ahogyan miniszteri teendőim is, egész embert kíván, ezért a miniszterelnök úrral már közöltem is a lemondási szándékomat július 31-ével. Azt hiszem, az a helyes, ha az igazságügyi tárca vezetését átadom olyannak, aki erre száz százalékban tud koncentrálni.

Hatalmas megtiszteltetés volt számomra ez a négy év, és felemelő érzés volt a magyar érdekeket képviselni.

Ezt fogom tenni a jövőben is, de most már egy kampány fókuszában. Az alaphírt nem szeretném megerősíteni, hiszen a konkrét listához a Fidesz elnökségének döntése szükséges. Azt viszont igaz, hogy az Európai Parlamentben képzelem el a jövőmet.

– Nemrég úgy nyilatkozott, hogy bizalomhiány van az Európai Unió és hazánk között. Ezt a bizalomhiányt szeretné orvosolni vagy tovább harcolni, ha szükséges, más helyen, más eszközökkel?

– A bizalomhiány korrekt megállapítás, de szerintem ennek az iránya más, mint ahogy a balliberális média tálalja:

Magyarország uniós intézményekbe vetett bizalma sérült súlyosan az utóbbi időben.

Bár mi törekedtünk az együttműködésre, józan kompromisszumokra, ők az ígéreteiket számtalanszor nem tartották be, egészen magas vezetői szinten sem. Nem titkolt célom, hogy az európai kapcsolatrendszerünkben sokkal több szövetséget építsek, és ehhez az európai politikával kell fő szabály szerint foglalkozni. Azt látjuk, hogy egy éledő konzervatív mozgalom bontakozik ki Európa-szerte. Erre kell alapozni. Mindig azt mondtam, hogy nem az számít, ki, milyen pártcsaládhoz tartozik, a lényeg az, hogy meg kell dönteni az unióban uralkodó aránytalan balliberális túlsúlyt.

Vissza kell térnie egyfajta józanságnak, amely az európaiak érdekeit helyezi előtérbe, legyen szó migrációról, genderről vagy éppen háború és béke kérdéséről. Engem ez a cél vezérel, nyilván úgy, hogy ezekben az ügyekben a magyar álláspont nyerjen teret.

Azt gondolom, hogy mindazokat a feladatokat, amelyeket a kinevezésemkor elvállaltam, elvégeztem. Az elmúlt időszakban sikerült két nagy megállapodást is tető alá hozni Brüsszelben: decemberben a kondicionalitási eljárásban léptünk egy nagyot előre, májusban pedig az igazságügyi csomagot tudtuk lezárni, már csak a végrehajtás maradt hátra. Épp tegnap hirdettük ki a spanyol és belga partnereikkel Luxembourgban az úgynevezett trióprogramot, és egy egész kormányzati struktúrát állítottuk fel az elmúlt hónapokban a 2024 második szemeszterében esedékes uniós elnökségünk sikeres lebonyolítása érdekében. A klasszikus igazságügyi területeken különösen büszke vagyok arra, hogy az áldozatsegítés országos hálózatát szinte teljesen kiépítettük, az utódomnak csak át kell vágnia hiányzó szalagokat. A családjogi jogalkotás terén sokat tettünk a gyermekek és a családok jogainak erősítése érdekében a civil szférával és a jogalkalmazókkal együttműködve. Első kinevezésemkor pedig történelmi méretű bírói és ügyészi illetményemelést hajtottunk végre. Úgy érzem, sokkal többet tudok tenni a jövőben, ha az én elköteleződésem a magyar emberek érdekei iránt most már az európai politikában kap főszerepet. Európa jövője szempontjából most a kampány az elsődleges: el kell hitetni az európai jobboldallal, a konzervatívokkal, hogy képesek megnyerni ezt a választást. Ez a munka pedig teljes embert kíván.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Horváth József György)