Varga Judit: a tranzitzónákat bezártuk, de a szigorú határőrizetet fenntartjuk

2 982 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 291 549-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 157 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 7 538-ra emelkedett. Már december végén elkezdődhet az egészségügyi dolgozók oltása a kijelölt oltópontokon Magyarországon - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Az idősek számára fenntartott kétórás védett vásárlási idősáv szombati felfüggesztése óta egyenletesebben oszlik el a forgalom az üzletekben - írta a Világgazdaság. A látogatási tilalom ellenére, rendőrökkel hadakozva próbált meg bejutni a szekszárdi kórház Covid-osztályára Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő közösségi oldalán tette közzé akciójáról a videót. Úgy látszik, hogy a baloldal nemcsak a védekezést akadályozza, hanem a védőoltások kapcsán is csak „kamuzásra” és politikai hangulatkeltésre képes - reagált a Fidesz Barkóczi Balázs DK-szóvivő nyilatkozatára. Ösztöndíj és fizetés mellett jelentős tanulmányi és vizsgakedvezményeket is kapnak azok az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók, akik kiveszik a részüket a koronavírus-járvány elleni védekezésből - írta a Magyar Nemzet. Az új otthonteremtési program nagyjából 300 milliárd forintba kerülhet jövőre a költségvetésnek, és ennek több mint a felét felújításra fordíthatják majd a családok - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a portfolio.hu-nak. Csütörtökön kezdődik az előrehozott családtámogatási ellátások postai kifizetése, a bankszámlára történő utalás hétfőn indul - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Felsőoktatási intézményként működik majd a megújuló Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 13 éve üresen álló épülete Lipótmezőn - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. A hazai halfogyasztás meghatározó része hagyományosan a karácsonyi időszakra esik, szakértői becslések szerint a haltermelők ekkor értékesítik a teljes éves étkezési halmennyiség mintegy 40 százalékát - mondta Nagy István agrárminiszter. A kormány 7,6 milliárd forinnttal támogat 3 magyar élelmiszeripari beruházást a nagyvállalati beruházásösztönző programon keresztül - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Az idei évi gazdasági visszaesés mértéke nagyjából megegyezik a 2009-essel, egészen másképp reagált azonban a gazdaság az előző és a mostani krízisre, 2021-2023-ban várhatóan sokkal gyorsabb lesz a kilábalás - mondta Balatoni András, az MNB igazgatója. Új épülettel bővül a tatabányai Szent Borbála Kórház, a 18 milliárd forint értékű beruházás Magyarország jelenlegi legnagyobb volumenű egészségügyi fejlesztése - jelentette be Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő. Honvédségi helikopterrel tették le az alapkövét Zalaegerszegen a német Rheinmetall és a magyar állam vegyesvállalata által mintegy 60 milliárd forintból épülő, Lynx harcjárműveket gyártó üzemnek A kormány a jövőben is megvédi Magyarország és Európa határait, valamint mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a nemzetközi „migránsfolyosók” kialakulását – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. A Nyugat-Balkán Magyarország számára meghatározó jelentőségű térség, nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek is a térség stabilizálása, biztonsága és fejlődése - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország a szomszédos, egykor vele ellenséges államok legtöbbjével immár a szövetségesi viszony elmélyítésén dolgozik. Ukrajnában azonban központi, kormányzati szintre emelkedett a magyar közösségekkel szembeni fellépés - mondta Szijjártó Péter. Az Európai Parlament több szolidaritást vár el az európai uniós tagállamok között a menekültüggyel kapcsolatban és több forrás kiutalását az EU külső határain fekvő tagországoknak - hangsúlyozta az EP nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 74,1 millióra nőtt a világban, a halálos áldozatoké pedig 1,6 millióra a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Unió tagországai december 27-től megkezdik a lakosság koronavírus elleni beoltását - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A szlovén kormány az egész országra vonatkozóan további egy hónappal meghosszabbította a járványhelyzetet - közölte Jelko Kacin kormányszóvivő. Fél évvel meghosszabbította a válsághelyzetet az országban az észak-macedón parlament, így a rendőrök és a katonák hatékonyabban tudnak részt venni mind az illegális migráció, mind a koronavírus-járvány kezelésében 2021. június 30-ig. Elhunyt 61 éves korában Hennagyij Kernesz, az északkelet-ukrajnai Harkiv város polgármestere a Covid-19-megbetegedés szövődményeiben - közölte barátja és üzlettársa, Pavlo Fuksz. Pozitív lett Emmanuel Macron francia államfő koronavírus-tesztje, ezért hét napra karanténba vonul - jelentette be a francia elnöki hivatal. Lemondta hivatalos útjait és önkéntes karanténba vonul António Costa portugál miniszterelnök, mert találkozott Emmanuel Macron francia államfővel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje. Charles Michel, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke önkéntes karanténba vonul - jelentette be Twitteren Barendt Leyts, az elnök szóvivője. Dél-Anglia újabb kiterjedt térségei kerülnek a hétvégétől a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú készenléti rendszer legmagasabb szintjének hatálya alá - jelentette be a brit egészségügyi miniszter. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy akkor fogja beoltatni magát a Covid-19 ellen, ha a fertőzés elleni vakcinát a szakemberek az ő korosztályának is javasolják. Több mint 133 ezer járatfoglalást töröltek az indonéziai Balira azután, hogy a helyi kormányzó váratlanul kikötötte, hogy kizárólag negatív PCR koronavírus-tesztekkel érkezhetnek belföldi turisták a szigetre. Mike Pence amerikai alelnököt pénteken, Joe Biden megválasztott elnököt pedig a jövő héten oltják be az új típusú koronavírus ellen. Rekordot döntött az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek és a járvány halálos áldozatainak napi száma az Egyesült Államokban. Tegnap 247 403 fertőzöttet és 3656 halálos áldozatot regisztráltak az országban. Reményét fejezte Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az Egyesült Államok leendő államfőjével, Joe Bidennel sikerül majd rendezni a kétoldalú kapcsolatokban keletkezett problémáknak legalább egy részét. Be fognak avatkozni az amerikaiak a 2021-ben esedékes orosz parlamenti választásokba, ahogy mindig is szoktak, de Oroszország felkészül erre - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök éves sajtótájékoztatóján. Óránkénti 250 kilométeres széllel fenyegető, pusztító ciklon közelít a Fidzsi-szigetekhez, ezért a kormány országos kijárási tilalmat rendelt el és a tömegközlekedést is teljesen leállította. Legkevesebb tízezer háztartásban nincs áram Japánban a Honsú sziget északi részén fekvő Niigata, valamint a sziget déli részén lévő Hjógo prefektúrákban, ahol már harmadik napja folyamatosan esett a hó. Vizsgálatot indított a BKV Zrt. botrányos buszbérlési tendere ügyében a Közbeszerzési Hatóság - tudta meg a Magyar Nemzet. Elfogtak a rendőrök Szegeden három embercsempészt, akik húsz határsértőt szállítottak járműveikben - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Azonosította a rendőrség azt a férfit, aki a legutóbbi nemzeti konzultáció fiktív adatokkal történő tömeges kitöltését lehetővé tevő programról osztott meg videókat közösségi felületen - közölte a rendőrség a honlapján. Szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt vádat emelt az ügyészség egy férfi ellen, aki hét kiskorú lánnyal kezdett ki a neten - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Prostitúció szervezése miatt hét ember ellen nyomoznak Nógrád megyében, a pásztói és salgótarjáni gyanúsítottak közül hármat őrizetbe vettek - közölte a megyei főkapitányság szóvivője. Egy bűnszervezet öt tagja ellen emeltek vádat, akik csaknem egy év át terjesztettek kokaint és amfetamint Szegeden és Hódmezővásárhelyen - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. Élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelentő szabálytalanságok miatt azonnali hatállyal felfüggesztették egy budapesti vendéglátóipari egység tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei. Ingyenesen utazhatnak a védekezésben résztvevő szociális, rendvédelmi és közigazgatási dolgozók a MÁV-csoport - a vasút, a HÉV és a Volánbusz - járatain is, de a jogosultságot igazolni kell - közölte a vasúttársaság. Eddig több mint 10 000 liter olajszármazékot és olajos vizet szivattyúztak le a vízügyi szakemberek a szigetszentmiklósi szennyezés helyszínén - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A szabadfogásúak 74 kilogrammos kategóriájában szereplő Kuramagomedov Murad a vigaszágról a bronzmérkőzésbe jutott, a 70 kilogrammos Antal Dániel viszont kiesett a belgrádi birkózó világkupa-viadalon. Férfi labdarúgó NB I.: Budapest Honvéd 5:1 Diósgyőr Férfi labdarúgó NB I.: ZTE-MTK Budapest 2:0 Férfi kosárlabda NB I.: Alba Fehérvár-Egis Körmend 91:82 Férfi kézilabda NB I.: Ferencvárosi TC-Veszprémi KKFT 29:28