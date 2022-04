Varga Judit: A mi erőnk a hazaszeretet

Megosztás itt:

Gyakran jár Brüsszelben – hányan gratuláltak önnek a Fidesz választási győzelméhez?

Kedden Luxembourgban jártam az Európa-miniszterek tanácsülésén, természetesen mindenki gratulált. Sok sms-t kaptam múlt héten a Budapestre akkreditált nagykövetektől is, nem panaszkodom, rengetegen örülnek a Fidesz–KDNP győzelmének.

A nemzeti szuverenitást, a liberális fősodortól eltérő véleményt felvállaló kormányok mindig támadás alatt lesznek

A választás után két nappal az Európai Bizottság bejelentette a jogállamisági mechanizmus elindítását Magyarország ellen. A kormány erre úgy reagált, Brüsszel ugyanazt a nótát fújja, mint a magyar baloldal. Nem akadályozza a párbeszédet ez a retorika?

Ez a hír is jól mutatja, mekkora különbség van a valóság és a balliberális média által mutatott kép között. Először is: még semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kaptunk az eljárásról, nincs nálunk az erről szóló levél. Másfelől a hangos progresszív liberális-baloldali többség az Európai Parlamentben láthatóan nagy nyomás alá helyezi a bizottságot, amely kénytelen valamennyire engedni, elvégre az elnöküket hivatalosan az EP választja meg. A bejelentés egy szóbeli kérdésre adott válaszban hangzott el, kicsit még a képviselők is meglepődtek rajta. Ez nem más, mint az EP és az EB közötti taktikázás része. Mindez azt követően élesedik, hogy a Fidesz–KDNP immár zsinórban negyedszer kapott felhatalmazást a kormányzásra, ráadásul ezúttal soha nem látott mértékűt – annak ellenére, hogy Brüsszelből és máshonnan is próbáltak segíteni a hazai baloldalnak. Ami az eljárást illeti, egyébként szakmailag és politikailag is felkészültünk rá, csakhogy egyelőre még azt a pénzt sem adták oda, aminek az elköltését ellenőrizni akarják. Ez így nonszensz. Ahogy az is, hogy bár az egyhangúság biztosításáért hozzájárultunk a helyreállítási alap létrehozásához – mondván, szolidárisak vagyunk, hiszen Európa súlyos válságba került a koronavírus-­ járvány miatt, s kifejezetten gyors lépésre van szükség a károk enyhítésére –, ideológiai alapon blokkolták a forrásokat. Korábban ugyanis minden szakmai kérdésben megállapodtunk a helyreállítási tervet illetően, majd a gyermekvédelmi törvény elfogadása után Brüsszel visszakozott. Vagyis nem mi, hanem Brüsszel nem tartja be a szavát. Mindenesetre ha a bizottság nem a balos nyomásra, hanem a tényekre hallgatna, s elismerné a magyar emberek felhatalmazását, még lenne esély a megegyezésre, a konfliktusok hosszú távú feloldására. Minél hama­rabb vissza kell építeni a bizalmat.

Hajlandó lenne a kormány például egy olyan gesztusra, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez? Ursula von der Leyen is a korrupciót emelte ki a kockázatok közül az EP-ben.

Számos gesztust tettünk eddig is, ahogy említettem, Magyarország például nem vétózott, amikor a közös hitelfelvételről szavaztunk. Ehhez képest most ott tartunk, hogy vannak országok, amelyek használhatják ezeket a forrásokat, mások meg nem. De vegyük a korrupció elleni küzdelmet mint kritériumot! Magyarországon van antikorrupciós stratégia, számos tagállamban nem is létezik ilyen, őket azonban nem kritizálják. Soros-szervezetek jelentéseire és percepcióira hivatkoznak, míg az OLAF-vizsgálatok nyomán például Magyarországon konkrét eljárások indulnak, vádemelések születnek az uniós átlagot bőven meghaladó mértékben. Az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán elég arra utalni, hogy más országokkal ellentétben nálunk az igazságügyi miniszternek semmilyen befolyása nincs a működésére. A bírók kinevezéséről a maguk által választott testületek döntenek, a Kúria és a bírósági hivatal elnökét a parlament választja. Szó sincs a jogállamiság lebontásáról, ráadásul a GDP-növekedési adatokat nézve hazánk és Lengyelország az élen jár, a munkanélküliség csökkent, sikerült gyorsan kilábalnunk a covid­válságból. Szinte minden fontos indikátort tekintve éltanulók vagyunk, említhetném akár a klímacélok teljesítését vagy az ipar modernizálását is. Valójában tehát világnézetek harcáról, ideológiai nyomás­gyakorlásról és kettős mércéről van szó. Erre most épp a gyermekvédelmi törvény az ékes példa, korábban a migrációs álláspontunk volt az.

