Varga Judit: A kormány ki fog állni a határok védelme mellett

A magyar kormány mindig ki fog állni a magyar emberek, a magyar haza és az európai határok védelme mellett – szögezte le hétfőn a Facebook-oldalán az igazságügyi miniszter, aki azt is kiemelte: az Európára nehezedő migrációs nyomás ismét növekvő tendenciát mutat, különösen a közép-mediterrán és a nyugat-balkáni útvonalon.Varga Judit “Mit hoz a jövő a migráció területén?” című bejegyzésében azt írta:

Jean-Claude Juncker korábbi elnök óta tudjuk, hogy az Európai Bizottság politikai bizottságként működik, és megtanultuk, hogy ha nem sikerül első körben átvinni az akaratot, akkor trükkök százaihoz folyamodik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszter hozzátette, ez történt a migrációs csomaggal is: az álláspontok továbbra sem változtak, a bizottsági javaslat a tagállami tiltakozások ellenére mégis az elosztást helyezi a középpontba. Úgy értékelt, lehet ennek a neve kiutasítási szponzoráció, a kvóta attól még kvóta marad. A magyar kormány ezért megtanulta, hogy folyamatosan résen kell lenni – közölte a miniszter, aki úgy fogalmazott: Brüsszel sokszor játszik a kifárasztással, az elaltatással, hogy a fától ne lássuk az erdőt.

Varga Judit hangsúlyozta: míg Brüsszel és az Európai Parlament lehetőségként tekint a migrációra, emberanyagként, amivel az elöregedő és egyre gyengébbé váló kontinens demográfiai és munkaerőpiaci kihívásait akarja kezelni, addig Magyarország a magyar emberek elsöprő többségének a támogatását maga mögött tudva a bevándorlást olyan veszélynek tekinti, amely Európa létét, biztonságát és keresztény kultúrájának fennmaradását fenyegeti. Ezért a magyar kormány a kezdetek óta azt vallja, hogy a bevándorlást nem kezelni kell, ad absurdum elősegíteni, hanem egyszerűen meg kell állítani. A segítséget pedig oda kell vinni, ahol arra szükség van. Erre Magyarország példaértékű nemzetközi segélyprogramot működtet – írta.

Senki sem arról álmodik gyermekkorában, hogy elhagyja szülőföldjét, mi így segítjük a helyben maradást, a szülőhelyen való boldogulást támogatva

– emelte ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, noha a pandémia miatt kevesebb figyelem jutott erre, az Európára nehezedő migrációs nyomás ismét növekvő tendenciát mutat, különösen a közép-mediterrán és a nyugat-balkáni útvonalon. Ezért Olaszország és Spanyolország kezdeményezésére a következő uniós csúcs napirendjén is szerepel a migráció. Kitért arra, hogy a magyar kormány szerint is beszélni kell a témáról, hiszen ez nem egy mediterrán probléma, hanem európai probléma, amely például a nyugat-balkáni útvonal miatt közvetlenül Magyarországot is érinti.

Álláspontunk szilárd, megvannak a szövetségeseink

– közölte. A magyar kormány kiáll a külső határok védelme mellett és elutasítja a kötelező elosztási mechanizmust – írta a miniszter, aki szerint a kvóta meddő erőltetése helyett a politikai energiát a nemzetközi partnerekkel való együttműködés fokozásába kell fektetni, ami a migráció megállítására és a visszafogadási egyezmények hatékonyabbá tételére irányul.

Régóta valljuk, hogy a szolidaritásnak több formája van, ezért a migrációs csomagnak ezt is tartalmaznia kell. Szolidaritás és biztonság egymástól nem választható el. Tehát a magyar kormány résen lesz. Akárhogyan is próbálkozik Brüsszel, hogy az egységet, a bevándorlást elutasító és kvótát elutasító tagállamok egységét megbontsa. A magyar kormány mindig ki fog állni a magyar emberek, a magyar haza és az európai határok védelme mellett.

– fogalmazott Varga Judit.

Magyar Nemzet