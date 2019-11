Varga Judit: A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét

Magyarország 2050-re klímasemlegessé válhat, ebben fontos szerepet játszik a paksi atomerőművi új blokkjának felépítése, a közlekedés zöldítése, az ipari termelés átalakítása és a folyamatos erdőtelepítés - mondta Áder János köztársasági elnök. Gajda Péter kispesti polgármester nem tudja, hogy mire gondolhatott Karácsony Gergely főpolgármester, amikor arról beszélt a Hír Tv-nek, hogy Lackner Csabát olyan vádakkal illették, amelyek megalapozottnak bizonyultak. Gajda Péter ugyanakkor azt is mondta, hogy a főpolgármester biztosan nem arra gondolt, hogy a vele szemben felmerült vádaknak is lehet alapja. Kispest polgármestere azt azonban elismerte, hogy neki és a frissen kinevezett Momentumos átláthatósági tanácsnoknak is foglalkoznia kell a Lackner-féle botránnyal. Nincs miért lemondania Gajda Péternek - jelentette ki a DK szóvivője a Lackner Csabáról nyilvánosságra került korrupciógyanús ügyek kapcsán. Barkóczi Balázs szerint manipuláltak azok a hangfelvételek, amelyeken a kispesti szocialista képviselő hallható, a Demokratikus Koalíció álláspontja szerint ugyanakkor Lackner Csabának le kell mondania. Petíciót indítottak a dél-budai szuperkórház megépítéséért - mondta Simicskó István, Újbuda KDNP-s országgyűlési képviselője az M1-en. Egymással szemben álló elvek feszítik az Európai Uniót, a föderalisták és a szuverenisták harca jellemzi - jelentette ki Fritz Tamás, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A kormány eddig is nyitott volt, ezután is nyitott a szociális dolgozókat érintő tárgyalásra - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Fidesz képmutatónak tartja az ellenzéki pártok viselkedését a szociális ágazatban dolgozókkal, mivel korábban egyetlen többlettámogatást és béremelést sem szavaztak meg - közölte a kormánypárt. Együttműködést ígért, de nem tárgyal Mohács abszolút többségben lévő kormánypárti képviselőivel az MSZP-s polgármester. Csorbai Ferenc a Fidesz-KDNP-s Szekó József halála miatt egyedüli indulóként mindössze a választók 31 százalékának támogatásával lett városvezető. Megegyezést sürget Nagykanizsa Fidesz-KDNP-s polgármestere a kormánypártok és az ellenzék között az alpolgármesterekről és az önkormányzati bizottságokról. A kormány három részletben emeli a bírák és az ügyészek illetményét: január 1-jétől a bírák 32 százalékos, az ügyészek 21 százalékos, majd 2021-ben és 2022-ben 12, illetve 13 százalékos emelésben részesülnek - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A kormány kész olyan modern és a hazája iránt elkötelezett hadsereget létrehozni, amely bármely más nemzet fegyveres erejével felveszi a versenyt - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A gyermekek védelme, egészséges testi-lelki-szellemi fejlődésük biztosítása mindennél fontosabb a magyar kormány számára - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekjogi világnapon. Várhatóan jövő tavaszra elkészül a kormány gyermekvédelmi stratégiája - mondta Novák Katalin , az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Magyarországnak és Szlovéniának közös érdeke, hogy kihasználja azokat a lehetőséget, ami a két ország együttműködésében rejlik - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Lendván. Egyre több illegális bevándorló van Szerbiában a magyar határ közelében, évek óta nem volt annyi migráns a határ mellett fekvő Magyarkanizsán, mint az utóbbi hetekben - közölték az illetékesek. A konfliktusok megoldásához arra van szükség, hogy az őszinteség és az egymás iránti tisztelet visszatérjen a nemzetközi párbeszédbe - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Nem az Iszlám Államhoz csatlakozó külföldi harcosok visszafogadásáról, hanem a megbüntetésükről kell beszélni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáján. Várhelyi Olivér vezetése alatt a bővítési portfólió erősíteni fogja az Európai Uniót - írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, és bírálta a magyar ellenzéket, amiért akadályozta a magyar jelölt biztosi kinevezését. Magyarország nem ért egyet az unió soros elnökségét betöltő Finnország javaslatával, amely alapján az Európai Unió feladná a jogállamiságról szóló, valódi kormányközi párbeszéden alapuló mechanizmusát - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Nem tárgyalt a bevándorlásról egymással Soros György és Frans Timmermans bizottsági alelnök - jelentette ki az Európai Bizottság egyik szóvivője. Mina Andrejeva a Hír Tv kérdésére elmondta : a tárgyalásról készült feljegyzés szerint olyan, Európa előtt álló kihívásokról beszéltek, mint a klímaváltozás, és az európai zöld megállapodás tervezete, amelyet majd az új bizottság fogad el. Az Európai Unió és Szerbia megállapodást írt alá az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kereteiben tervezett határigazgatás terén folytatandó együttműködésről - közölte az Európai Unió Tanácsa. A görög parti őrség 45, Olaszországba tartó menedékkérőt tartóztatott fel, és átszállította őket a nyugat-görögországi Katakolo kikötőjébe - jelentette az ERT görög televíziós csatorna. Több mint félmillió menedékkérelmet regisztráltak az idei év első kilenc hónapjában az Európai Unióban, ami mintegy 10 százalékkal magasabb az előző évi számoknál - írta az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Kilencvennégy menedékkérőt vett fedélzetére a Földközi-tengeren az Ocean Viking, az Sos Mediterranée és az Orvosok határok nélkül szervezetek közös hajója egy gumicsónakról. Illegálisan Nagy-Britanniába tartó bevándorlókat találtak egy teherhajó rakterében a holland partok közelében, a vízi jármű visszafordult a vlaardingeni kikötőbe. Hatvanöt moldovai illegális menekültre bukkantak egy menedékközpont felé tartó autóbuszban a hatóságok Hollandiában - jelentette a helyi rendőrség, amely őrizetbe vett a sofőrön kívül még egy embert embercsempészet gyanújával. A menedékkérők sikertelen társadalmi integrációja és a rendőrség felkészületlensége is oka annak, hogy emelkedett a szervezett bűnözés szintje és az ezzel összefüggő erőszakcselekmények száma Svédországban - mondta Stefan Löfven svéd miniszterelnök. Ügyészi vádemelés indult Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben az Open Arms NGO-hajó augusztusi feltartóztatása miatt. Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság januárban kilép az EU-ból. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője szerint új kilépési megállapodásra és népszavazásra van szükség. Afrika több esélyt rejt, mint kockázatot, stabilitása és fejlődése pedig Európa érdeke is - mondta Angela Merkel német kancellár. Korrupció miatt elítélte a dél-spanyolországi Andalúzia két korábbi szocialista elnökét a bíróság Sevillában. Ideje, hogy Oroszország teljesítse a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus rendezésére született minszki megállapodásokban vállalt kötelezettségeit - szólította fel Moszkvát Heiko Maas német külügyminiszter. Asraf Gáni afgán elnök bejelentette, hogy győzelmet arattak az Iszlám Állam felett Nangarhar tartományban. Legkevesebb 11 ember meghalt, köztük 7 külföldi, feltehetően iráni harcos is azokban a légicsapásokban, amelyeket Izrael hajtott végre Szíriában - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Az amerikai szenátus megszavazta a hongkongi tiltakozókat támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. A kínai vezetés közleményben tiltakozott az ellen, hogy az amerikai szenátus elfogadta a hongkongi tüntetőket támogató és egyben Kínát az erőszak veszélyeire figyelmeztető törvényjavaslatot. Lezuhant egy amerikai katonai helikopter Afganisztán keleti részén, két amerikai katona életét vesztette. Halálra gázoltak egy 63 éves kerékpározó asszonyt Bőcsön, a gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott - közölte a rendőrség. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek három férfit, aki egy idős házaspárt bántalmazott és rabolt ki Tatán, egy 76 éves férfi halálát okozva - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség. Labdarúgó Eb-selejtező: Wales - Magyarország 2:0 A magyar női vízilabda-válogatott hétgólos hátrányból egyenlített, végül ötméteresekkel kikapott Spanyolország vendégeként a világliga európai selejtezőjének nyitányán. A Szolnok hazai medencében nagy csatában, 5:4-re legyőzte a horvát Jadran Split együttesét a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A török Türk Hava Yollari kettős győzelemmel búcsúztatta a Kaposvárt a női röplabda Challenge Kupában, miután a magyar együttes a selejtező idegenbeli visszavágóján 3:1-re kikapott.