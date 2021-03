Varga Judit: A jogállamiság fogalma önkényes politikai eszköz

9444 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 507 627-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 163 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 790 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 349 530 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 141 307-re emelkedett. 8897 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 989-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 293 414 fő a beoltottak száma, ebből 377 343-an már a második adagot is megkapták. A koronavírus elleni oltásra jelentkezettek mielőbbi beoltása érdekében a május végéig terjedő időszakra a hétvégi és munkaszüneti napokat is kijelölte államilag finanszírozott oltásra a háziorvosok számára Müller Cecília országos tiszti főorvos. Csak rendkívül nehezen becsülhető, hogy mikor lesz a csúcsa a koronavírus-járvány harmadik hullámának, és mikor kezdenek csökkenni az esetszámok - nyilatkozta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a közmédiának. Szlávik János szerint még néhány hétre van szükség a 2-3 milliós átoltottság eléréséhez, ami már egy kicsit befolyásolhatja a járvány lefolyását, a járvány megállításához azonban a lakosság 60-70 százalékát kell beoltani. Amennyiben a kormányzat továbbra sem folytat érdemi konzultációit a helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról a fővárossal, azzal nem csupán az EU jogát sérti, de a budapestieket is semmibe veszi - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon Igaztalan a főpolgármester vádja, hogy a kormány nem tárgyal érdemben a fővárossal a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára szerint. Ingyenes internetet kapnak az általános iskolák tanulói és pedagógusai is - közölte Schanda Tamás, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Az évi több mint 4 milliárdnyi számla és nyugta adatból nyártól nemcsak áfabevallási tervezetet tud kiajánlani az adóhivatal, hanem számos, nemzetközi szinten is egyedülálló szolgáltatást nyújthat félmillió vállalkozásnak - mondta Izer Norbert államtitkár Több százmilliárd forintos források révén fejlődhetnek az állattartó telepek a következő években - jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. ITM: Mintegy 60 milliárd forint támogatással indul a Pécsi Tudományegyetem és a győri Széchenyi István Egyetem területén létesülő tudományos és innovációs parkok kialakítása. A kormány elkötelezett a klímaváltozás elleni hatékony fellépés mellett és kitűzött célja a környezet megóvása a következő generációnak is - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Steiner Attila, az ITM államtitkára közös videoüzenetben. A baloldal által bálvánnyá tett jogállamiság fogalma önkényes politikai eszköz, amellyel elkerülik az érdemi vitát és az ellenfél érveit meg sem hallgatják - írta az igazságügyi miniszter a Magyar Nemzetben. Varga Judit kiemelte, nem engedhetjük, hogy a jogbiztonságot súlyosan sértő uniós jogszabály hatályban maradjon, ezért ahogy tavaly megígértük, Lengyelországgal együtt az Unió Bírósága előtt támadtuk meg a kondicionalitási rendeletet. Tőkés László szerint az Európai unió kettős mércét alkalmaz Magyarországgal és Spanyolországgal szemben: Magyarország esetében a jogállamiságot félti, Spanyolország esetében pedig szemet huny a jogállamiság súlyos megsértése fölött. Csak úgy lehet visszatérni a normális közösségi élethez, ha regisztrálunk, majd beoltatjuk magunkat - üzente a vajdasági és a magyarországi embereknek is Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Topolyán. Nincs ok az új típusú koronavírus elleni AstraZeneca-féle oltás használatának felfüggesztésére - jelentette ki a német egészségügyi miniszter. Romániában csütörtök estétől péntek délig kilencezren mondták le az AstraZeneca vakcinára korábban lefoglalt időpontjukat az internetes előjegyzési portálon - közölte a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló bizottság. Több spanyol tartomány bejelentette, hogy óvatosságból egyelőre nem használja fel az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina azon tételét, amelynek alkalmazását több ország is felfüggesztette. Az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a Johnson & Johnson amerikai gyógyszeripari vállalat vakcinájának vészhelyzeti alkalmazását. A koronavírus elleni oltóanyagok kiszállítása az egyes európai uniós országokba nem egyenlő mértékben történik, vagyis nem minden ország kapja meg lakosságarányosan a neki járó mennyiséget - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. A koronavírus elleni vakcinák unión belüli elosztása a tagállamok közötti megállapodásokon alapul, amelyek eltérhetnek az elosztás méltányos és népességarányos elvétől - közölte Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője. Meghaladta a 119 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 67,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A hétvégén ismét csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a benzinkutak tarthatnak nyitva Szerbiában, valamint betiltják a kulturális rendezvényeket is, hétfőtől pedig az általános iskolák felső tagozatos tanulói átállnak az online oktatásra. Horvátország március 31-ig kiterjesztette a jelenleg is érvényben lévő járványügyi óvintézkedéseket, mindössze két területen tett kisebb engedményeket - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter. Ukrajnában még tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, szombatra kiugróan sok, csaknem 13,3 ezer új beteget jegyeztek fel - ami tavaly december közepe óta az eddigi legnagyobb napi növekmény. Romániában március 15-étől megnyitják a hadsereg oltóközpontjait a koronavírus elleni vakcinára jogosult civilek előtt is - közölte Nicolae Ciuca védelmi miniszter. Foglalási roham érte a fodrászatokat és a szépségszalonokat Rómában, miután a tartományi elnök, Nicola Zingaretti megerősítette, hogy a fővárost és térségét hétfőtől ismét zárlat alá helyezik az ország majdnem egészével együtt. Már 101 milliónál is többen kaptak koronavírus elleni oltást péntekig az Egyesült Államokban, további 33 millió adag oltóanyagot pedig szétterítettek az országban. Az Európai Unió Tanácsa további hat hónapra, szeptember 15-ig meghosszabbította az Ukrajna területi egységét, önállódását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető cselekményekért felelősekkel szemben bevezetett szankciókat. A hegyi-karabahi tűzszüneti megállapodás gyakorlati végrehajtásáról tárgyalt az elmúlt két nap során telefonon Ilham Aliyev azeri elnökkel és Nikol Pasinján örmény kormányfővel Vlagyimir Putyin orosz elnök. Feloszlattak az orosz biztonsági erők egy ellenzéki összejövetelt az orosz fővárosban; a gyűlés több résztvevőjét rabszállító autóval elszállították. Az uniós tagországok belügyminiszterei a migráció kiindulási országaival fenntartott együttműködés javításával gyorsítanák fel a jogosulatlanul Európában tartózkodó migránsok visszaküldését - erről tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa. Mégsem nyitják meg a pesti alsó rakpartot és a Lánchidat a gyalogosok és a kerékpárosok előtt a március 13-15-ei hosszú hétvégén az operatív törzs koronavírus-járvány miatti kezdeményezésére - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A nyomozási bíró elrendelte a letartóztatását egy férfinak, aki a gyanú szerint kétszer megerőszakolt egy terhes nőt - tájékoztatta a Budapest Környéki Törvényszék. Megsérült három mentős, miután egy mentőautó és egy személygépkocsi összeütközött a budapesti Blaha Lujza téren - közölte az Országos Mentőszolgálat. Férfi kézilabda Eurokupa: Szlovákia-Magyarország 15:30 Új, 2025 végéig szóló szerződést írt alá Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A MAC Budapest nyerte meg az aranyérmet a női jégkorong-bajnokságban, miután a finálé harmadik mérkőzésén szétlövésben 6:5-re nyert a legutóbbi hat kiírásban győztes KMH Budapest ellen. Győr városa rendezheti meg 2025-ben a maratoni szakág világbajnokságát - döntött pénteki ülésén a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség igazgató tanácsa. Márton Anna és Pusztai Liza elődöntőbe jutott a Gerevich-Kovács-Kárpáti budapesti kard világkupa női versenyében.