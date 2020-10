Varga Judit: A bizottság figyelmen kívül hagyta a Magyarország által küldött részletes összefoglalókat

1374 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 36.596 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20 beteg, így az elhunytak száma 933 főre emelkedett, 9683-an pedig már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki egy tiszaújvárosi építkezésen, 1717 koronavírustesztből 242 pozitív lett - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hatékonynak bizonyul az a magyar fejlesztésű gyógyszer, amelyet a koronavírus kezelésére hoztak létre - mondta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Varga János Tamás közölte: a betegséget három fázisra lehet osztani, és eszerint kapják a páciensek a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az idősek és a krónikus betegek feltétlenül oltassák be magukat az influenza ellen - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának vezetője. Közzétette a Miniszterelnöki Kabinetiroda a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció közjegyző által is hitelesített eredményeit a kormány hivatalos honlapján. „Azt kaptuk, amit kértünk” - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosbérek megemelésével kapcsolatban a Mandinernek. Kincses Gyula közölte: kiemelkedő, kérésüknek megfelelő béremelést kaptak. Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta a Magyarország által küldött részletes összefoglalókat, adatokat, összehasonlító elemzéseket a jogállamiság helyzetéről készült jelentésében - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Az Informátor birtokába jutott felvételeken Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője elismeri, folyamatos kapcsolatban van Vera Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével és tanácsokkal látja el, hogy milyen témák mentén támadhatják Magyarországot. Tarlós István volt főpolgármester vezetői tevékenységével jóval többen elégedettek, mint baloldali utódjáéval, Karácsony Gergelyével - derül ki a Nézőpont Intézet 800 ember megkérdezésével legfrissebb közvélemény-kutatásából. Elakadtak az ellenzéki összefogásról szóló tárgyalások a közös lista kérdése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap ellenzéki forrásból úgy értesült, hogy bár már több mint fél éve intenzíven zajlanak az informális egyeztetések és rendszeresek a személyes találkozók is, a lista ügyében a mai napig sincs előrelépés. Újabb, szerinte homoszexuális propagandát is tartalmazó mesekönyvet semmisített meg Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Segítség helyett még nehezebb helyzetbe hozná a budapestieket a főpolgármester - így reagált a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője Karácsony Gergely adóemelési ötletére Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs közölte: a járványhelyzet rámutatott arra is, hogy a budapesti turizmus nincs rendesen felépítve, hiszen ahogy lezárták a határokat és nem jöttek külföldi turisták, az ágazat abban a pillanatban megsemmisült. 2021. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet kell majd fizetni az új otthonokért - hívta fel a figyelmet a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebookon. A Vas megyei Bükön letették a Nestlé Hungária Kft. 50 milliárd forint értékű beruházásának alapkövét, a befektetés 160 új munkahelyet hoz létre. Magyarország az éllovasok közé tartozik abban a beruházásokért folytatott globális versenyben, amely a világban felszabaduló és átalakuló kapacitások újra elosztásáért folyik - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország a leghatékonyabb környezetvédők közé tartozik Európában, és a káros anyagok kibocsátására vállalt kötelezettségeit is teljesíteni fogja - mondta az innovációs és technológiai miniszter. A világon 36,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 067 101, a gyógyultaké 25,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója, Michael Ryan szerint az európai kormányoknak határozottan kell fellépniük a koronavírus terjedése ellen, kerülni kell a tömegrendezvényeket, hogy elkerülhetők legyenek a fájdalmasabb korlátozások. Biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva. Tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, már megközelítette a hatezret az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma, ezért nem kizárt, hogy a kormány új szigorításokat vezet be. Az új típusú koronavírus robbanásszerű terjedésének küszöbére került Németország - mondta Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök. Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány a madridi tartomány kilenc városában a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Szégyenletes és dühítő az antiszemitizmus erősödése Németországban - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német államfő. Ismét lefoglalták a Sea-Eye német civil szervezet Alan Kurdi nevű hajóját az olasz hatóságok - közölte az olasz parti őrség. Az elnökjelölti vitákat szervező bizottság bejelentette: hivatalosan is törölte a második országos televíziós vitát Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak adott interjújában azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza Hillary Clinton korábbi elnökjelölt és volt külügyminiszter vitatott hivatali levelezését. Az egész népet képviselő népi gyűlést kell választani az ország alkotmányának módosításához - jelentette ki Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök. Tűzszünetben állapodott meg szombat déltől Örményország és Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah területén - ismertette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyaló felek közös nyilatkozatát Moszkvában. Örményország hevesen bombáz lakott területeket, amire Azerbajdzsán válaszolni fog - mondta az azeri védelmi minisztérium, egy karabahi örmény tisztségviselő pedig arról számolt be, hogy azeri rakéták csapódtak be az enklávé fővárosának lakott területén. Lövések dördültek el a kirgiz főváros központjában, az Ala-Too téren, ahol beszédet mondott összegyűlt hívei előtt Almazbek Atambajev volt államfő. Katonai járművek indultak a kirgiz elnök rezidenciájához, ahol szombaton összeül a parlament - jelentette a 24.kg helyi hírportál. Ismeretlenek rálőttek Biskekben Almazbek Atambajev volt kirgiz elnök gépkocsijára - jelentette az Inferfax orosz hírügynökség. Megállapodásra jutott pénteken a bagdadi kormány és az iraki Kurdisztáni Autonóm Régió vezetése a túlnyomó részben jazidik lakta Szindzsár városának jövőjéről - közölte az iraki miniszterelnök hivatala. Lőfegyverekkel és gránátokkal felfegyverzett támadók felgyújtottak egy házat Mexikó nyugati részén, a támadásban hatan meghaltak ketten pedig súlyosan megsérültek - közölte Gerardo Solís a Jalisco állami ügyészségtől. Négyen életüket vesztették és többen megsérültek Bejrút nyugati részén, amikor felrobbant egy üzemanyagtartály - közölte a libanoni vöröskereszt. Terroristák megöltek egy négy éve elhurcolt svájci misszionáriust Maliban - közölte a svájci külügyminisztérium. Hétfőn megnyílik a Magyarország és Szlovákia közötti Cered-Tajti határátkelőhely a személyforgalom számára - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős 6:2, 4:6, 7:5-re legyőzte a Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova cseh párost és bejutott a döntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Férfi vízilabda ob I: PVSK Mecsek Füszért - FTC-Telekom Waterpolo 5:14. Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Kisvárda Master Good SE 24:32 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák - Gyergyói HK 1:5; FTC-Telekom - Corona Brasov Wolves 4:6 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Dornbirn Bulldogs 4:5 - hosszabbítás után