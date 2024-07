Varga-Bajusz Veronika: szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat

Varga-Bajusz Mónika a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában később arról is említést tett, hogy egyre többen ismerik fel, megéri diplomát szerezni. Ezt mutatja, hogy a 30 év feletti jelentkezők száma mostanra megduplázódott, látják, hogy diplomával könnyebb elhelyezkedni és másfélszeres ebben az esetben a bérszorzó is.

Akink most nem sikerült bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhet máshová. Tavaly is mintegy 5 ezer hallgatót vettek fel ennek keretében, van tehát még további lehetőség - fejtette ki az államtitkár.

Kifejtette: idén is a gazdaságtudományi képzések voltak a legnépszerűbbek a felvételizők körében, és örvendetesen a második helyre került a pedagógusképzés. A harmadik helyen állnak a műszaki képzések, de az első hatban szerepel az orvostudományi és az informatikai terület is.

