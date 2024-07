Varga-Bajusz Veronika: Hiszünk abban, hogy a fiatalok sikere a nemzet sikere

Varga-Bajusz Veronika az International Young Physics Tournament (IYPT) középiskolás fizikai világverseny nyitó eseményén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen arról beszélt, hogy Budapest mindig is a tudomány, a kreativitás és az innováció otthona volt, és ezzel a megmérettetéssel ezt most a világnak is megmutathatja.

Your browser does not support the video tag.