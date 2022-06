Varga Anikó kipakolt, Márki-Zay hatszemközt közölte: “Anikó, beadhatod, de úgysem Te leszel, mert Fideszes vagy! “

Megosztás itt:

A BFMK vezetője válaszában több dolgot is helyre tesz.

Márki-Zay Péter reakciója Varga Anikó kedd esti bejegyzésére:

Kedves Anikó! Négy éve dolgozunk együtt, szakmai munkád elismeréseként soha nem számított, kinek az embere vagy, hova szavazol. Tudom, szokatlan volt ez sokaknak. Most is csak annyit kértem, hogy tartsuk be a munkahelyi kulturált viselkedés szabályait, miközben megnyugtattalak, hogy nem mond fel Neked senki. Ennek egy hete van, nem tudom, mi történt azóta, de sajnálattal vettem távozásod hírét. Sok sikert kívánok!

Varga Anikó válasza:

Kedves Péter!

Sajnálom, hogy csak így kommentben kerestél fel az eset kapcsán, mert nagyon szívesen elmondtam volna személyesen is az indokomat, amit egy hete már említettem neked személyes beszélgetésünk alkalmával is. Ott megkérdeztem Tőled, hogy valóban az-e a forgatókönyv, hogy Megyesi Beátát a könyvtár igazgatói székébe szeretnéd ültetni. Erre az volt a válasz hogy igen, mert sem a közművelődéshez, sem a múzeumi ügyekhez nem ért, és amire én válaszként azt mondtam, hogy ezzel a döntéssel abszolút nem értek egyet sem morálisan, sem emberileg, hiszen egy jól működő intézmény vezető, azért kerül “lefokozásra”, hogy Megyesi Beáta oda legyen ültetve.

Ezt követően azt mondtam, hogy ha így lesz elgondolkozom azon, hogy maradjak – e, mert én nem vagyok hajlandó együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki gátlástalanul képes beülni Edit székébe. Ráadásul annak az embernek a székébe, aki januári itt léte óta a leginkább igyekezett együtt dolgozni vele, és jóban volt vele.

Tehát a gondolat, hogy elhagyjam ezt az intézményt, ekkor fogalmazódott meg bennem, tegnapra jutottam odáig, hogy meglépjem és beadjam a közös megegyezéssel történő felmondásom, melyet azóta Főigazgató asszony alá is írt!

De semmi gond ha nem emlékszel rá, mert sajnos főigazgató asszony sem emlékszik arra, amit mondtam neki tegnap az irodájában! (de ez nem az első eset, hiszen sok olyan megbeszélésünk volt, ami után ő másképpen emlékezett a dolgokra, mint a többi résztvevő)

És így akkor itt reagálnék a Hódpresses cikkre is, amelyben főigazgató asszony a fegyelmiről beszél. Tegnap mikor bevittem a felmondásomat, elmeséltem neki, hogy múlt héten fegyelmit kaptam tőled, a márciusban történt eset kapcsán, amikor “nem megfelelően” beszéltem vele, és amire először úgy reagált, mintha nem tudott volna róla, de aztán eszébe jutott hogy mégis.

Egy szóval sem említettem, hogy ő adna nekem fegyelmit.. Csak annyit mondtam, hogy inkább nem várom meg azt, hogy kapjak egy harmadikat is tőletek, hiszen akkor jogilag el tudtok küldeni a BFMK igazgatói posztjáról.

És kérlek Péter, arra is emlékezz, hogy mit mondtál nekem mikor egy évvel ezelőtt fegyelmit, vagyis inkább írásbeli figyelmeztetést kaptam tőled az Ifjúsági Klub megnyitóját követően, idézem : ” már csak kettő kell és el tudlak küldeni!”

És végül ha már azt írtad hogy semmiféle politika nem volt a háttérben, és Te a szakmai munkámat vetted figyelembe, és csak azt tartottad szem előtt, és nem érdekelt, hogy kinek az embere vagyok, miért mondtad azt nekem hatszemközt 2021 márciusa körül egy egyeztetésen, mikor harmadjára került kiírásra a Főigazgatói pályázat, és amikor említettem neked, hogy lehet beadom én is, hogy

“Anikó, beadhatod, de úgysem Te leszel, mert Fideszes vagy! “

Varga Anikó mellett egyébként több százan álltak ki tegnap esti bejegyzése után.

