Varga: Amit meg kell ítélni, azt adják ide

A nemzetgazdasági miniszter szerint előbb-utóbb az unió minden benyújtott számlát ki fog fizetni, de addig is a kormány a költségvetés terhére megelőlegezi a kifizetéseket.

Hatással lesz az államháztartási hiányra, ha az európai unió nem, vagy csak csökkenő ütemben fizeti ki Magyarországnak a támogatásokat, ezt mondta a Hír TV kérdésére Varga Mihály.

„Természetesen ez befolyásolja az államháztartást, ezt nem szabad tagadni, hiszen most előleget fizetünk ezeknek a nyerteseknek. Én azt gondolom, hogy az Eu ahogy tavaly és tavaly előtt is megtette, ha némi késéssel is, de ezeket a támogatásokat ki fogja fizetni, amikor a számlákat leadjuk, akkor joggal tartunk igényt ennek az ellenértékére. Magyarország ugyan azt kéri amit a többi uniós ország: amit meg kell ítélni, azt adják ide” –fogalmazott Varga Mihály.