Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Brüsszel-ellenes nyitány: az erős nemzetek Európája

A magyar-szerb kulturális évad szentendrei nyitányán Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelnek. A miniszter kijelentette, hogy „Brüsszel ellenérdekelt az erős nemzetekben”, mert az európai unió a tagállamok „keresztény gyökereit” akarja elvágni. A beszéd lényege, hogy Magyarország és Szerbia nem hajlandó feladni nemzeti identitását, és szuverén módon építi a jövőjét. Hankó Balázs szerint „mi, magyarok, mi, szerbek, egy egészen más utat járunk be, mint amit Brüsszel diktál.”

A kereszténység védelmében: közös múlt, közös jövő

A miniszterek egyetértettek abban, hogy a két nemzet kultúrája ezer éven túli, és a keresztény hit formálta. Ez a közös történelmi gyökér az alapja a jelenlegi szoros együttműködésnek. Nikola Selakovic szerb kulturális miniszter is hangsúlyozta, hogy Szerbia és Magyarország nemcsak baráti, hanem „testvéri országok” is. Felidézte, hogy Magyarország másfél évtizede már „meghúzta a harangkötelet”, figyelmeztetve Európát a kereszténység elleni veszélyekre. Az évad lezárásaként együtt fognak harangozni azon a nándorfehérvári harangon is, amellyel annak idején a magyarok és szerbek győzelmét jelezték egész Európának.

Széchenyi szavai a modern diplomáciában

A magyar-szerb együttműködés nem csak a politikai és kulturális területeken erős, hanem a gazdaságban és a felsőoktatásban is. A miniszterek kiemelték, hogy a gazdasági kapcsolatok „kiteljesednek”, az egyetemek együttműködnek, és mindkét kormány a családokat támogatja. Hankó Balázs a beszéde végén Széchenyi Istvánt idézte: „Szerbia és Magyarország érdeke oly szorosan összefonódik, hogy akár akarjuk, akár nem, barátokká kell lennünk.” Ez a mondat tökéletesen összefoglalja a két nemzet közötti szoros kapcsolatot, amely a közös értékekre és a Brüsszellel szembeni egységes kiállásra épül. A kulturális évad 2026. július 22-éig, a nándorfehérvári diadal 570. évfordulójáig tart, és Belgrádban zárul.

