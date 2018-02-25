2018. február 26.,
hétfő, Edina napja

-2°

„Van remény, Magyarország!”

Hír TV

2018. február 25., vasárnap 22:33, frissítve: vasárnap 22:51

Legyőzték a Fideszt Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péter a polgármester

Hír TVLegyőzték a Fideszt Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péter a polgármester

„Ma Hódmezővásárhelyért dobogott az ország szíve” – Márki-Zay Péter fölényesen győzött

Magyar Nemzet„Ma Hódmezővásárhelyért dobogott az ország szíve” – Márki-Zay Péter fölényesen győzött

Az összellenzéki jelölt Márki-Zay Péter nyerte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, miután – rekordmagas részvétel mellett – a szavazatok 57,49 százalékát szerezte meg.

Márki-Zay Péter győzelmi beszédét a Hír TV élőben közvetítette:

Hír TVvissza a címlapra
HódmezővásárhelyMárki-Zay Péter

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Németh: Az emberek 90 százaléka maga tehet arról, hogy a sürgősségin van

2

Hír TV

Összefogtak a polgármesterek Lázár János ellen

3

Hír TV

Legyőzték a Fideszt Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péter a polgármester

4

Hír TV

Megtelt a Deák tér, ezrek tüntettek

5

Hír TV

Csalókkal szövetkeztek a roma szavazatokért a fideszesek

6

Hír TV

Orbán zsarolható? A Célpont utánament a kérdésnek