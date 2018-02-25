„Van remény, Magyarország!”

FÖLÉNYESEN MEGNYERTE A VASÁRNAP TARTOTT POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST MÁRKI-ZAY PÉTER, AZ ÖSSZELLENZÉK JELÖLTJE HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN.
MÁRKI-ZAY 57%-KAL GYÕZÖTT, A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJE, HEGEDÛS ZOLTÁN 42%-OT KAPOTT.
MÁRKI-ZAY PÉTER: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY REMÉNYT ADOTT AZ ORSZÁGNAK, HOGY A FIDESZ ÉS A KORRUPCIÓ LEGYÕZHETÕ.
VONA GÁBOR: MA MEGBUKTAK A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK, MEGROGGYANT A FIDESZ, ÉS MEGSZÜLETETT A REMÉNY A KORMÁNY LEVÁLTÁSÁRA.
BOTKA LÁSZLÓ: HÓDMEZÕVÁSÁRHELY MA TÖRTÉNELMET ÍRT, MERT GYÕZNI TUDOTT EGY OLYAN VÁROSBAN, AHOL EDDIG CSAK A FIDESZ NYERT.
DK: A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYIEK BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY TÖBBEN VANNAK AZOK, AKIKNEK ELEGÜK VAN ORBÁN VILÁGÁBÓL.
A FIDESZ ÉS LÁZÁR JÁNOS VERESÉGEKÉNT ÉRTÉKELIK A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI EREDMÉNYT A KÜLFÖLDI LAPOK.
KISKUNHALASON ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTOTTAK, ITT A KORMÁNYPÁRTI JELÖLT NYERT 68 SZÁZALÉKKAL.
NEM TUDNAK RÖNTGENVIZSGÁLATOT VÉGEZNI A SPORTKÓRHÁZBAN, A BETEGEKET MÁS INTÉZMÉNYBE KÜLDIK, HA ERRE VAN SZÜKSÉG - MAGYAR NEMZET.
ÚJABB SZÁLLODÁKKAL GYARAPODOTT A MINISZTERELNÖK VEJE, EZÚTTAL KÉT BALATONRA NÉZÕ HOTELT VÁSÁROLT KESZTHELYEN.
NEM TUDTA MEGMONDANI A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER, HOGY MIKOR LESZ KÉSZ A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE RECSKEN.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA: ROSSZ IRÁNYBA HALAD A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER.
PUBLICUS INTÉZET: A NYUGDÍJASOK TÖBB MINT FELE CSAK KOMOLY LEMONDÁSOKKAL, VAGY ÖNÁLLÓAN SEHOGYAN SEM TUD MEGÉLNI A NYUGDÍJÁBÓL.
HÉTFÕ REGGELRE TELJESEN BELEPTE RÓMÁT A HÓ, MEGBÉNULT A KÖZLEKEDÉS.
NÉGY EMBER MEGHALT, AMIKOR FELROBBANT EGY HÁZ AZ ANGLIAI LEICESTERBEN.
TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK EGY ANTIFASISZTA SZERVEZET ELLENI TÁMADÁSBAN GÖRÖGORSZÁGBAN.
AZ OLASZORSZÁGI FAGYOS HIDEG MIATT AZ ORSZÁG TÖBB RÉSZÉN AZ ISKOLÁK HÉTFÕI ZÁRVA TARTÁSÁT RENDELTÉK EL A HATÓSÁGOK.
A CSEH HATÓSÁGOK ÕRIZETBE VETTÉK PRÁGÁBAN SZALEH MUSZLIMOT, A SZÍRIAI KURD PÁRT EGYKORI VEZETÕJÉT.
NYILVÁNOSSÁGRA HOZTÁK WASHINGTONBAN A DEMOKRATÁK ÁTDOLGOZOTT FELJEGYZÉSÉT AZ FBI-RÓL.
FRANCIA BELÜGYMINISZTER: KÉT TERRORTÁMADÁST HIÚSÍTOTTAK MEG AZ ÉV ELEJE ÓTA FRANCIAORSZÁGBAN.
SZÍRIA - EGYHANGÚLAG ELFOGADTA A TÛZSZÜNETET KÖVETELÕ HATÁROZATÁT AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA.
ANGELA MERKEL ÉS EMMANUEL MACRON FELSZÓLÍTOTTA OROSZORSZÁGOT, HOGY GYAKOROLJON NYOMÁST A SZÍRIAI TÛZSZÜNET ÉLETBE LÉPTETÉSÉRE.
TÖBB EZREN EMLÉKEZTEK BORISZ NYEMCOVRA, A PUTYINT KRITIZÁLÓ ELLENZÉKI POLITIKUSRA, AKIT HÁROM ÉVVEL EZELÕTT A NYÍLT UTCÁN LÕTTÉK AGYON.
A MEXIKÓI ÁLLAMFÕ LEMONDTA TERVEZETT WASHINGTONI LÁTOGATÁSÁT, MIUTÁN TELEFONON VESZETT ÖSSZE AZ AMERIKAI ELNÖKKEL.
AMERIKAI JÁRVÁNYÜGYI KÖZPONT: 97 GYERMEK HALT MEG AZ OKTÓBER ÓTA TARTÓ INFLUENZAJÁRVÁNYBAN, AMELY 2009 ÓTA A LEGSÚLYOSABB.
671 EZER KÜLFÖLDI ILLEGÁLIS MUNKÁST TARTÓZTATTAK LE AZ ELMÚLT NÉGY HÓNAPBAN SZAÚD-ARÁBIÁBAN.
HALÁLRA ÍTÉLTEK IRAKBAN 16 TÖRÖK NÕT, MERT CSATLAKOZTAK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETÉHEZ.
NYÁRRA ELFOGYHAT AZ IVÓVÍZ DÉL-AFRIKÁBAN, FOKVÁROSBAN MÁR MOST NAPI 50 LITERRE KORLÁTOZTÁK A SZEMÉLYENKÉNTI VÍZFOGYASZTÁST.
ÚJRA JÁRNAK A VONATOK A NYUGATI PÁLYAUDVAR ÉS RÁKOSPALOTA-ÚJPEST KÖZÖTT.
ELSÕFOKÚ RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ A DUNÁNTÚL NYUGATI ÉS DÉLI FELÉRE HÓFÚVÁS MIATT.
HUSZONHÁROM HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK.
LEÉGETT EGY HÉTVÉGI HÁZ SOPRONBAN, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
TÛZ KELETKEZETT EGY CSALÁDI HÁZBAN TISZAROFFON, EGY EMBER MEGHALT.
TÖBB SZÁZAN FOGADTÁK A GYAKORLÓ JÉGCSARNOKBAN A PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁRÓL HAZATÉRT MAGYAR SPORTOLÓKAT.