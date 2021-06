„Van mire büszkének lenni” – az elmúlt 11 év nemzeti kormányzásának eredményei Rákay Philip új videójában

A VIDEÓ ITT NÉZHETŐ MEG!

Szerda este kijött a Patrióta You Tube-csatorna második videója, amelyben Rákay Philip a tizenegyedik éve tartó nemzeti kormányzás eredményeit gyűjtötte csokorba.

A Patrióta az első videója már 165 ezernél is több megtekintésnél tart

Emlékezetes: a kommunikációs szakember még májusban, lapunknak nyilatkozva jelentette be az új jobboldali platform elindulását. A Patrióta – amelynek első adása az ellenzéki előválasztásról szólt – vállaltan a Gulyás Márton-féle Partizánnal akarja felvenni a versenyt az online térben, hasonlóan színvonalas, igényes videókat forgatnak a nagyközönséget is izgató közéleti témákról. Hogy mekkora igény volt a jobboldali You Tube-csatornára, azt az is mutatja, hogy három hét alatt közel húszezren iratkoztak fel a csatornára, az első videó pedig már 165 ezernél is több megtekintésnél tart.

IMF-hitelek, „nem lesz gázáremelés!” és a többiek Mint fentebb említettük, a második adás a nemzeti kormány eredményeivel foglakozik. A videó elején Rákay megjegyzi: „van mire büszkének lenni”.

A videóban szó esik az IMF-hitelek visszafizetéséről és az önálló gazdaságpolitika megteremtéséről, a rezsicsökkentésről, a migrációs válság kezeléséről, és a határon túli magyarokról is. Érezhető, hogy a műsor készítői igyekeztek kontrasztba állítani a kormány intézkedéseit a 2010 előtti időszak lépéseivel, illetve a baloldali ellenzék 2010 utáni kritikáival: a képkockákon megjelenik Lendvai Ildikó, amint tagoltan formálja a szavakat, „hogy még Orbán Viktor is megértse: nem lesz gázáremelés!”

Megcsodálhatjuk Bangóné Borbély Ildikót, amint a határon túli magyarok állampolgársága ellen kampányol egy 2004-es plakáton, és hogy az MSZP harmadik politikusnője se maradjon ki, feltűnik Kunhalmi Ágnes is,

aki 2015 nyarán arról beszél, a migráció álprobléma, „a Fidesz által generált hiszti”.

Előkerül egy érdekes felvétel, amelyen az akkor még kormányfő Gyurcsány Ferenc kijelenti: nem nagyon lehet 3,9 millió fő fölé emelni a foglalkoztatottságot. Ehhez képest – emlékeztet Rákay – napjainkban 4,5 millióan dolgoznak, ami gyakorlatilag a felső határ.

Mandiner