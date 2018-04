Van egy-két fővárosi kerület, ahol nem árt időben menni szavazni

Sorok alakulhatnak ki több fővárosi szavazókörnél az átjelentkezések miatt – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Rekordszámban kértek vasárnapra mozgóurnákat is, de volt olyan Hír TV-nek nyilatkozó szavazó, akitől ezt megtagadták.

A vasárnapi választással kapcsolatban tartott szombaton tájékoztatót a választási iroda elnöke. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy az átjelentkezések miatt: van olyan budapesti kerület, ahol több mint 10 ezren akarnak majd szavazni.

„Lényegében a főváros kivételével nem láttunk problémát. Fővárosban viszont van 5-6 olyan kerület, ahol szinte kezelhetetlenné vált az átjelentkezők száma miatti választás lebonyolítása” – emelte ki Pálffy Ilona, az NVI elnöke.

Épp ezért arra kérik az átjelentkezőket, hogy minél korábban menjenek szavazni, különben több órás sorban állások is kialakulhatnak. Hozzátette azt is: idén rekord számban kértek mozgóurnát a nehezen mozgó szavazók. Igaz, a Hír TV-nek többen is arról panaszkodtak, megtagadták tőlük, hogy kimenjenek hozzájuk, így van aki csak segítséggel tud elmenni szavazni.

Egy Németországban élő szavazó pedig azt mondta: hiába regisztrált a határidő előtt egy hónappal, nem kapta meg a szavazócsomagot, így őt gyakorlatilag megfosztották attól a jogától, hogy szavazzon.

„Felhívtam az NVI-t, egy úriember vette fel a telefont. Elmondtam mi a problémám, elmondta, hogy sajnos késve postázták a csomagokat, és nem tudja elmondani, hogy a postás most merre jár, de reméli, hogy megkapom időben. Mondom nagyon kedves, köszönöm szépen” – számolt be a férfi.

A választási iroda arra hivatkozik, hogy nekik törvény szabja meg, hogy mikor küldhetik ki a szavazólapokat. Ha valakinek nem viszi ki időben a posta, vagy a feladott szavazatot nem szállítja: azzal az NVI nem tud mit kezdeni.

„Arról, hogy például, hogy ortodox húsvét lévén pénteken zárva volt a szerb posta és a román posta is, és az ott leadott levélszavazatokat nem juttatták nekünk vissza, ezzel kapcsolatban semmilyen jogorvoslatot nem tudnak benyújtani és érvényesíteni” – nyilatkozta Pálffy Ilona.

Ahhoz, hogy valaki szavazhasson, szüksége lesz a személyi igazolványára, jogosítványára, vagy útlevélére, illetve a lakcímkártyát is magával kell vinnie. Az okmányirodák viszont egész hétvégén nyitva vannak, hogyha valakinek lejárt az igazolványa, akkor tudjon újat csináltatni.

A választási iroda elnöke arra is figyelmeztetett csak azok a szavaztok lesznek érvényesek, amin két egymást metsző vonal, vagyis egy X vagy egy + van.