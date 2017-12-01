2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

Hír TV

2017. december 1., péntek 06:59, frissítve: péntek 07:29

Fontos szempont, hogy kinek mikor állapították meg a járandóságát.

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés januártól. Balog Zoltán humánminiszter tájékoztatása szerint 3, illetve 3,8 százalékkal nőnek a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások a decemberihez képest, attól függően, hogy 2017-ben, vagy annál korábban állapították-e meg a járandóságot.

A 3 százalékos emelést a törvényi előírásoknak megfelelően kapják az érintettek, míg a további 0,8 százalékot azok, akiknek 2017-nél korábban állapították meg a nyugdíjat.

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