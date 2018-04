Változik a tömegközlekedés a hosszú hétvége miatt

A vonatok vasárnap és hétfőn ünnepnapi, kedden pedig vasárnapi menetrend szerint járnak. A szintén a MÁV-hoz tartozó HÉV-ek vasárnap és hétfőn bővített esti üzemidő szerint közlekednek. A vasúttársaság a március 15-i és a húsvéti négynapos hétvégéhez hasonlóan most is nagy forgalomra számít. A MÁV-Start azt javasolja az utazóknak, hogy váltsanak 10 százalékos kedvezményű e-vonatjegyet. Bővebb tájékoztatás a mavcsoport.hu honlapon található, illetve az ügyfélszolgálatnál is lehet tájékozódni a +36-1/349-4949-es telefonszámon.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatainak menetrendje szintén változik: vasárnap a munkaszüneti, hétfőn a szombati, kedden pedig az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Az M3-as metró ezeken a napokon egész nap szállítja az utasokat a Lehel tér és Kőbánya-Kispest között, Újpest és a Lehel tér között minden nap pótlóbusz viszi az utasokat. Az M2-es és az M4-es metró mind a három napon hosszabb üzemidővel, éjjel fél egyig közlekedik. Az éjszakai járatok végig a hétvégi menetrend szerint járnak majd.