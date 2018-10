Változik a KRESZ: másfél méter a bringásoknak

Városban egy méteres, városon kívül pedig másfél méteres oldaltávolságot kell majd tartani a biciklisek előzésénél egy készülő KRESZ-módosítás szerint. A biztonságos előzési oldaltávolságért már korábban kampányt indítottak, melyhez most a BKV és a BKK is csatlakozott, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a kerékpárosoknak is be kell tartaniuk a szabályokat.

Révész Máriusz kormánybiztos mellett húz el centikkel egy profi autóversenyző. Autós előz egy biciklist a Lánchídon, Budapest egyik legszűkebb kétszer egysávos útján, ez pedig már egy hasonló szituáció, csak megrendezett, irányított körülmények között. Az ehhez hasonló veszélyes előzések rendszeresek a magyar utakon, ezen szeretnének változtatni a másfél méteres kampánnyal.

„Készült most egy felmérés ami azt mutatja, hogy nagyon sokan szívesen bicikliznének Magyarországon de leginkább azért nem merik ezt megtenni, mert félnek a közlekedéstől. És azért félnek mert félnek például attól, hogy az autók túlságosan közel haladnak el mellettük, túlságosan nagy sebességgel” – mondta el Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős krmánybiztos. A kerékpárosklub szóvivője szerint ehhez a legtöbbször nincs szükség túl nagy áldozatra az autósok részéről.

„Hogyha nagy dugó van, ha nagyon jönnek szembe. Az a pár másodperc az semmi. Semmi ahhoz képest, hogy mi van akkor hogyha meg kell állni egy helyszínelés miatt. Mi van akkor hogyha esetleg mondjuk egy pereskedés van, és mi van akkor, hogyha egész életünkben kísérteni fog az, hogy elütöttünk valakit és ott maradt” – mondta el Halász Áron a Magyar Kerékpárosklub szóvivője. A megfelelő oldaltávra ösztönző plakátok mostantól BKV buszok hátulján is ott lesznek majd.

„Mi igyekszünk minden buszvezetőnket maximálisan kioktatni arról, hogy hogyan is kell, és hogyan is szabad vezetni, de ezt önmaguktól is tudják. És nyilvánvalóan egy ilyen busz óriási károkat tud okozni ha valamilyen szabályt megszeg. Ugyanakkor a biciklis-társadalomtól is azt kérem, hogy rájuk is vonatkoznak a szabályok” – tájékoztatott Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója.

A megfelelő oldaltáv nem csak városokban, hanem országutakon is fontos. A kerékpárosszövetség elnöke azt mondta, hogy nagyon nehéz fenntartani az utánpótlást a kerékpársportban. „Az egyik legnagyobb akadálya ennek az, hogy a gyerekek, illetve a gyerekek szülei nem bíznak abban, hogy biztonságos körülmények között fognak tudni országúton edzeni, illetve versenyezni a gyermekeik” – mondta el Princzinger Péter a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.

A KRESZ-ben jelenleg annyi szerepel, hogy az autós köteles megfelelő oldaltávolságot tartani előzésnél. A Kerékpárosklub KRESZ-módosító javaslatában egyebek mellett az is szerepel, hogy városban 1 méter, városon kívül, illetve nagyobb sebességnél másfél méter legyen a kötelező oldaltávolság.