Változékonyabbá válik az időjárás a hétvégére

Pénteken a felhőzet továbbhalad északkelet felé, de az északkeleti tájakat még nem éri el, így arrafelé, illetve délutántól már délnyugaton is több napsütésre, kevesebb felhőre lehet számítani. Összességében nagyjából a Győr-Szeged vonal szélesebb sávjában lesz erőteljesebb a felhőképződés. Főként az ország délnyugati felén alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A keleties szél több helyen megélénkül, a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 33 fok között várható.

