Változékony időjárás várható

Hétfőn túlnyomóan napos, száraz időre lehet számítani kevés fátyol- és gomolyfelhővel. A délies szél az Észak-Dunántúlon olykor megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között alakul.

Kedden változó vastagságú felhőzóna vonul nyugatról kelet felé, emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is várható. Több helyen előfordul eső, zápor, eleinte a Dunántúlon, a nap második felében a Dunától keletre is, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is várhatók. Hajnalban többnyire 6-14, délután általában 22-27 fok valószínű, de a nyugati csapadékos tájakon hűvösebb lehet.

Szerdán hajnalban több helyen lehet pára, köd, rétegfelhőzet, majd napközben változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, keleten néhol zivatar. Helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 8-15, délután 19-25 fok valószínű.

Csütörtökön a hajnali pára-, ködfoltok megszűnését követően változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, de helyenként előfordulhat eső, zápor. A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon helyenként viharos lökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet általában 8-15, a csúcsérték 21-27 fok között alakul.

Pénteken változó vastagságú felhőzóna vonulhat északnyugatról délkelet felé, a legtöbb napsütés az Alföldön lehet. Északnyugaton, majd másutt is több helyen előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar. A déli, délnyugati, majd az Észak-Dunántúlon az északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A hajnali 10-17 fokról általában 22-29 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északnyugaton hűvösebb idő valószínű.

Szombaton a változó vastagságú felhőzóna délkelet, kelet felé húzódik, az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű, de szórványosan előfordul eső, zápor. Többfelé megerősödhet a nyugati, északnyugati szél. A minimum 8-17, a maximum-hőmérséklet 15-23 fok között alakul.

Vasárnap változóan, délkeleten, keleten nagyobbrészt erősen felhős idő valószínű, inkább csak ott fordulhat elő néhol csapadék. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északi szél. Hajnalban jobbára 5-14, délután 15-20 fok várható.

