Változást ígért Karácsony Gergely, de továbbra is elviselhetetlen a hőség a metrókocsikban + videó

Metró vagy szauna? - ilyen és ehhez hasonló feliratú táblákkal szólították fel Tarlós Istvánt Karácsony Gergely párttársai is, hogy tegye kényelmesebbé a tömegközlekedést. Többek között Tordai Bence és V. Naszály Márta voltak azok, akik törülközőt és papucsot viselve fejezték ki nemtetszésüket a metrólejáróban. Ám a politikusok, most nem készülnek hasonló akciókkal. Nem tüntetnek a 35 fokos metrókocsik ellen.

Karácsony Gergely azóta főpolgármester lett, így a felújítási beruházás is az ő irányítása alá került. Ám ígéreteitől eltérően továbbra is elviselhetetlen a hőség, klímaberendezés azóta sincs a metrókocsikban.

