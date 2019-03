Válságban van az unió Ujhelyi István szerint

Az unió válságban van és erősödnek a populista, unióellenes erők - mondta az MSZP EP képviselője. Ujhelyi István szerint Magyarország egy olyan Európai Unióban érdekelt, amely képes megvédeni a tagországokat a globális kihívásoktól.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Akkor, amikor arról beszélünk, hogy egyébként szükség van egy erősebb Európai Unióra, akkor azért beszélünk erről, mert az egységes Európai Unió kell, hogy megvédje a magyarságunkat és az európai térséget a globális kihívásoktól és a migrációs kihívás is ilyen – nyilatkozta az MSZP EP-képviselője.

A Fidesz Ep képviselője szerint azonban az Unió eddig sem tudta megvédeni a tagországait. Például a 2008-as gazdasági válságtól és a migrációtól sem. Deutsch Tamás azt mondta: erre csak két tagország Olaszország és Magyarország volt képes azzal, hogy különbséget tett az illegális migráns és a gazdasági bevándorló között.

A bejelentkezéskor menekült jogra jogosultnak beállító emberek több, mint 90 százaléka nem menekült, hanem a jobb élet reményében Európába igyekvő ember. Az ő életüket nem oldja meg az, hogyha Európa kinyitja a kapuit. Egyébként iszonyú mennyiségű szociális, társadalmi, biztonsági problémát vet fel – véli Deutsch Tamás.

Ujhelyi István a Fidesz Európai Néppárt tagságának felfüggesztésével kapcsolatban azt mondta: Orbán Viktor egy bukott politikus, mert a pártcsalád nem volt hajlandó tovább tűrni a politikáját.

Addig, amíg ez a bölcsek tanácsa a szégyenpadon ülő és az eredményét váró Fideszt vagy ki nem záratja, vagy meg nem erősíti a néppárti tagságában, addig az érdekérvényesítő képessége a miniszterelnöknek, a cselekvőképessége a magyarság érdekében az európai intézményekben a magyar miniszterelnöknek a nullával egyenlő – mondta a szocialista képviselő. Deutsch Tamás erre azt mondta: a szocialisták mindent megtettek a Fidesz kizárása érdekében, de ez nem sikerült nekik.