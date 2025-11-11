Valódi korrupciós rendszert üzemeltetett Óbuda DK-s polgármestere + videó
2025. november 11., kedd 20:00
| Hír TV
Kiss László, valamint az azóta tisztségéről lemondott Czeglédy Gergő szocialista alpolgármester korrupciós rendszert üzemeltethetett – ez derül ki a Magyar Nemzet által megismert III. kerületi kenőpénzes bűnügy két gyanúsítottjának vallomásából.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A miniszterelnök az ATV-nek adott interjúban beszélt arról, hogy úgy készült a washingtoni tárgyalásra, hogy minden fontos magyar-amerikai ügyet az asztalra kellett tenni és megegyezéssel kellett zárni.