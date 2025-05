Vállalható kompromisszum a felújítandó ingatlan a saját célra vásárlók körében

Megosztás itt:

Nem tűnik el és valójában nem sokat változik a felújítandó és a felújított ingatlanok közötti árkülönbözet – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője annak kapcsán, hogy egyes elemzők szerint minimálisra csökkent vagy meg is szűnt az árkülönbség. Az árakat és az ezt formáló keresletet két tényező is meghatározza, a szakértő azt mondta, egy felújított ingatlan alapesetben 20-25 százalékkal is többe kerülhet, jó példa erre egy ötven négyzetméteres lakás, ami jó állapotban hatvanmillió forintért találhat gazdára, míg felújítandóként 10-15 millió forinttal kevesebbért adható el.

Ebben benne van az is, hogy az év elején piacra lépő befektetési céllal vásárolók az új, újszerű vagy jó állapotú lakásokat keresték, a másik pedig – és ez lényegében minden szempontot megelőz –, hogy ezeket a lakásokat a kedvelt lokációkban vásárolták. Ha pedig egy ingatlan jó helyen van, az önmagában jelzésértékű arra nézve, hogy a befektetés megtérül – fogalmazott a szakértő.

