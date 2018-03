Választási csalás miatt tesz feljelentést az orosházi Jobbik

Azonos nevek, azonos sorrendben, de más aláírásokkal szerepelnek több eddig ismeretlen párt ajánlóívén – állítja az orosházi Jobbik. Delegáltjuk ezért nem is szavazta meg az érintett országgyűlési képviselőjelöltek nyilvántartásba vételét. A választási bizottság azonban másként döntött, az ellenzéki párt ezért fellebbez és rendőrségi feljelentést is tesz.

A delegáltunk észrevette azt, hogy bizony eltérő pártoknál ugyanazon nevek azonos sorrendben szerepelnek, és egy alaposabb vizsgálattal megállapította, hogy hiába egyeznek a nevek és az adatok, az aláírások jelentős mértékben eltérnek egymástól. Ő ezt a bizottságon jelezte is, a többiek számára is világos volt, azonban a bizottság mégis nyilvántartásba vette a még most nem jogerős képviselők indulását – mondta el Szabó Ervin, a párt országgyűlési képviselője.

Különlegesen hangzó pártneveknél ellenőrizte az aláírásokat a jobbikos és MSZP-s választási bizottsági delegált, azt mondják, így tűntek fel nekik a csalásra utaló gyanús összefüggések.

Két csoportban vannak ezek a feltételezések, visszaélések és csalások. Van egy csoportban három párt, akik összedolgoztak, és van másik csoportban két párt, akik összedolgoztak, egyet pedig olyat találtunk, hogy azonos jelöltnél ismétlődtek az ajánlások, tehát többes jelölés történt, de ott is olyan észrevételünk volt, hogy az aláírások nem egyeztek meg. Tehát valaki aláhamisította feltételezhetően valamelyik aláírást. És ebből derült ki, hogy végeredményben hat jelölt esetében feltételezhető a visszaélés – mondta Bogdánffy Csaba.

A jogszabályoknak megfelelően jártak el az érintett jelöltek nyilvántartásba vételnél – ezt állítja Szula Attila, a választási bizottság fideszes delegáltja.

– Azt mondja, hogy ön is megnézte az ajánlóíveket, tehát csak tudja, hogy miért szavazta meg a nyilvántartásba vételt azoknál a jelölteknél, ahol különböző az aláírás? – Úgy gondolom, hogy a jogszabálynak megfelel. Tehát a választójogi jogszabály meghatározza, hogy mely ajánlásokat lehet érvényesnek vagy érvénytelennek tekinteni. És a jogszabályi keretek között nem láttuk akadályát annak, hogy érvénytelennek minősítsük az adott ajánlást.

Békés megye 4-es választókerületében 49-en indulhatnak az országgyűlési képviselőjelölti mandátumért, köztük olyan pártok jelöltjei, mint a Családok Pártja, a Szegényekért Párt vagy a Magyarországon Élő, Dolgozó és Tanulni Akaró Emberek Pártja. Az orosházi egyébként a fideszes Simonka György körzete, aki érintett egy egymilliárdos költségvetési csalás miatt indult nyomozásban.