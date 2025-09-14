Választási csalás gyanúja merülhetett fel Józsefvárosban + videó

Megosztás itt:

A polgárőrség vezetésével és a kerületi rendezvények szervezésének feladatával kecsegteti Oláh Józsefet Józsefváros alpolgármestere, Sátly Balázs – értesült a Hír8 extra. A VIII. kerületbe egy hét múlva tartanak időközi választást.

A portál szerint a Pikó Andrással fényképezkedő Oláh József egyértelműen összejátszik a polgármesterrel, ez azonban felvetheti a választási csalás gyanúját. Az összejátszást erősítheti az is, hogy a jelölt saját bevallása szerint másfél millió forintot kapott az egyik önkormányzati cégtől.

Fotó: Oláh József