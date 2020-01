Választási csalás

Máig következmények nélkül maradt az október elején kirobbant kispesti szocialista korrupciógyanús botrány - írja a Magyar Nemzet. Lackner Csaba most is önkormányzati képviselő, ahogy a másik főszereplő Kránicz Krisztián ismét a kispesti vagyonkezelő igazgatója lett, dupla fizetésért. Gajda Péter polgármester pedig újabb öt évig vezetheti a kerületet. Álhíreket terjeszt a Népszava! - jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közösségi oldalán hangsúlyozza: nincs még döntés a következő hét évre vonatkozó uniós költségvetésről sem Budapesten, sem Brüsszelben, ezért az, hogy a kormány megvonja a támogatásokat a fővárostól, hazugság. Felfüggesztette a börtönben ülő bűnözőknek megítélt kártérítések kifizetését a magyar állam - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Tuzson Bence azt mondta: a kormány az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben vitatná meg, hogy jár-e egyáltalán kártérítés az elitélteknek a rossz börtönkörülmények miatt, addig pedig senkinek nem utalnának. Nem kérik számon Karácsony Gergely főpolgármestert a balliberális pártok a nyugdíjasoknak beígért 20 ezer forintos rezsitámogatás elmaradása miatt. Újlipótvárosban autó nélkül is le lehet élni egy életet - nyilatkozta az Indexnek a frissen kinevezett főkertész. Bárdóczi Sándor radikálisan csökkentené az autóhasználatot a fővárosban. Büntetőeljárást indíthatnak a Szeviép-ügyet tárgyaló bírák ellen - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint erre akkor kerülhet sor, ha a fegyelmi eljárás során olyan adatok kerülnek elő, amelyek megalapozhatják a vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúját. Kisfaludy László lett a köznevelésért felelős helyettes államtitkár - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 2010 óta vége a segélyalapú Magyarország korszakának, a gazdaság pedig egy olyan fejlődési pályára állt, amire az elmúlt ötven évben nem volt példa - jelentette ki Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke. A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Budapest a nemzetközi cirkuszi világ figyelmének középpontjába került - értékelte a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál sikerét Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár. A volt evások január 1-je óta áfaalanynak minősülnek, ami azzal jár, hogy legkésőbb január 15-ig be kell jelenteniük, hogy adófizetési kötelezettségüknek hogyan kívánnak eleget tenni - hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Idén is segítséget kapnak a 20 év alatti fiatalok a jogosítványukhoz megszerzéséhez - közölte Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Vajdaságba is nagy számban érkeznek a migránsok, sőt a horvát határon torlódó menekültek is vissza akarnak térni Szerbiába a magyar határ illegális átlépésével - mondta Bakondi György A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette: ezeket az útvonalakat embercsempészek tervezik, ezért lehet szervezett bűnözésről beszélni. Prágába utazik csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Ausztria kancellárjával, Sebastian Kurzcal tárgyalnak a visegrádi államok kormányfői - tájékoztatott Havasi Bertalan. A kormány a következő két hónapban ezer olyan új, magyarországi munkahely létrehozását jelenti be, amelyeket a legmodernebb technológiát alkalmazó indiai cégek hoznak létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magasabb európai szintre kell helyezni az üldözött keresztények diplomáciai képviseletét - jelentette ki Hölvényi György, az Európai Néppárt kereszténydemokrata képviselője Strasbourgban. Horvátország reméli, hogy megkapja a többi európai uniós tagország támogatását ahhoz, hogy megkezdje az EU-csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Észak-Macedóniával - jelentette ki Andrej Plenkovic, Horvátország miniszterelnöke. Az Európai Bizottság 100 milliárd eurót különít el azon pénzalap számára, amely segítséget fog nyújtani a tiszta energiaforrásokra történő átálláshoz az olajpalától vagy széntől függő gazdaságok számára - közölte Frans Timmermans EU-biztos. Mintegy 120 menedékkérőt talált a ciprusi rendőrség egyik járőrhajója a földközi-tengeri szigetország partjai előtt egy bárkán - közölte a RIK közszolgálati rádió. A Sea-Watch 3 német hajó 119 emberrel a fedélzetén a dél-olaszországi Tarantóban kapott kikötési engedélyt, a spanyol Open Arms nem kormányzati szervezet hajója pedig 114 migránssal a szicíliai Messinában köthet ki. A teheráni vezetés kihágásai miatt Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság közösen elindította az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési eljárását - közölte a német külügyminisztérium. Teherán gyenge lépésként értékeli az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési mechanizmusának aktiválását, de kész fontolóra venni minden konstruktív javaslatot az atomalku megmentésére - közölte Abbász Muszavi külügyi szóvivő. Közösségi finanszírozás segítségével tenné lehetővé Boris Johnson brit kormányfő, hogy megszólalhasson a felújítás alatt álló londoni parlament tornyának híres harangja, a Big Ben Nagy-Britannia Európai Unióból való kivonulásának napján, január 31-én. Elutasította az újabb skóciai függetlenségi népszavazás engedélyezését Boris Johnson brit miniszterelnök. A Donald Trump amerikai elnök felelősségre vonását célzó alkotmányos eljárás szenátusi tárgyalása várhatóan január 21-én lesz - jelentette be a szenátus republikánus frakciójának vezetője. Az előválasztások előtti utolsó országos vitájukat tartotta az amerikai demokraták hat elnökjelölt-aspiránsa. Iránban két rakétát lőttek ki az ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó repülőgépére - jelentette a The New York Times című amerikai lap egy biztonsági kamerák által rögzített, újonnan előkerült videofelvételekre hivatkozva. Őrizetbe vette az iráni Forradalmi Gárda azt az embert, aki kitett az internetre egy videót a rakétatámadásról, amelynek következtében lezuhant a MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó gépe a múlt héten. Az iráni atomprogramról kötött nemzetközi egyezmény jelentősége a jelenlegi, nemzetközileg feszült helyzetben nagyobb, mint valaha volt, és a megállapodásnak nincs alternatívája - jelentette ki az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Teherán gyenge lépésként értékeli az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési mechanizmusának aktiválását, de kész fontolóra venni minden konstruktív javaslatot az atomalku megmentésére - közölte Abbász Muszavi külügyi szóvivő. Rakétatámadás ért egy iraki támaszpontot, ahol amerikai katonák is szolgálnak - közölték helyi katonai és belügyminisztériumi források. Az akcióért egyelőre senki nem vállalta a felelősséget. Izraeli támadás ért egy katonai támaszpontot Szíria középső részén - jelentette a szíriai állami média katonai forrásra hivatkozva. Tizenhét gyerek és kilenc felnőtt sérült meg könnyebben, mert egy kényszerleszállásra készülő repülőgép egy iskola fölött engedte ki az ilyenkor kötelezően kidobandó üzemanyagot - közölték az amerikai hatóságok. Egy halálos áldozata és legkevesebb négy sérültje van annak a robbanásnak, amely egy petrolkémiai üzemben történt a kelet-spanyolországi Tarragona városa közelében. Legalább 82 ezren hagyták el a Fülöp-szigeteki főváros, Manila közelében található Taal vulkán térségét, és ketten meghaltak - közölték helyi tisztségviselők Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett a több tucatnyi halottat követelő múlt heti nigeri merénylet elkövetőjeként - közölte az amerikai SITE hírszerzési csoport. Lövöldözés miatt rövid időre lezárták a kartúmi repülőteret - közölte az al-Dzsazíra televízió. Csőbombát találtak és semmisítettek meg egy lakás átkutatásakor a rendőrök Hongkongban, négy embert őrizetbe vettek, akiket azzal gyanúsítanak, hogy robbanószert állítottak elő - tudatták a helyi hatóságok. Megkezdődött Phnompenben az árulással vádolt Kem Szokha kambodzsai ellenzéki vezető pere, amely emberi jogi szervezetek szerint nem más, mint az országot irányító Hun Szen miniszterelnök kísérlete, hogy megszabaduljon politikai ellenfelétől. A szárazföldek és a vizek felszínének 30 százalékát kellene védelembe venni 2030-ig az ENSZ javaslattervezete szerint. Különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja a Pest Megyei Főügyészség azt férfit, aki rágyújtott két ismerősére egy lakókocsit Monoron. Halálra vertek egy nőt Budapesten, a XIII. kerületben. A BRFK halált okozó testi sértés bűntett miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és megkezdte az elkövető felkutatását. Feltételesen szabadulhat a skálás gyilkos - erről döntött első fokon a bíróság. Az ügyész azonban fellebbezett, ezért Bene Lászlót még nem engedték szabadon. Emberölés megalapozott gyanúja miatt újabb gyanúsítottat vett őrizetbe a rendőrség a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A Hajdú-Bihar megyei Létavértes településen egy nagy létszámú, mintegy 115 000-es állományú kacsatartó telepen is azonosította a madárinfluenza vírusát a Nébih laboratóriuma - közölte a hivatal. Kenderesi Tamás és Késely Ajna is begyűjtött egy-egy aranyérmet, míg Hosszú Katinka és Kapás Boglárka egy-egy második hellyel kezdett a Kínában zajló Úszó Bajnokok Sorozata viadalán. A magyar férfi válogatott első mérkőzésén 19:5-re legyőzte a török csapatot a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda Európa-bajnokságon. A Hydro Fehérvár AV19 sorozatban elveszített négy mérkőzés után ismét győzni tudott az osztrák jégkorongliga alapszakaszában. Balázs Attila második mérkőzését is megnyerte a Bangkokban zajló, 54 ezer dollár összdíjazású keménypályás férfi challenger-tenisztornán, így bejutott a legjobb nyolc közé. Nagy Dominik, a Legia Warszava magyar válogatott labdarúgója fél évre kölcsönben a Panathinakoszhoz került. A Gyergyói HK hazai pályán simán, három góllal legyőzte a DEAC-ot a jégkorong Erste Liga keddi mérkőzésén.