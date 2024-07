Válaszpanelekkel segíti a DK a képviselőit arra az esetre, ha Gyurcsányról kérdezné őket a sajtó

„A szólásszabadság szent és sérthetetlen. Ebben nincs vita. A vita ott kezdődik, amikor több alkotmányos jog, követelmény összeütközik, ilyen például a szólás szabadsága és az emberi méltóság, vagy éppenséggel a nemzet biztonságának védelme” – írta a napokban Facebook-posztjában a DK elnöke. A bejegyzésnek A vérhányás és a sajtószabadság – avagy hogyan lett a 444.hu az ellenfelünk címet adta. Gyurcsány úgy folytatta, hogy „a sajtó szabadsága a szólásszabadság speciális változata, amelyben a szólás szabadságát biztosító különlegesen fontos intézményt is védjük, azaz a sajtót. Ez is világos” – fűzte tovább elmélkedését a DK elnöke.

