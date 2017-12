Válasz helyett csak kioktatást kapott Hadházy

MÁR AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN IS TERJESZTI A TERRORFENYEGETETTSÉG ÉRZÉSÉT A KORMÁNY - ABCÚG. A KABINET UTASÍTÁSA SZERINT AZ INTÉZMÉNYEKNEK FÉL ÉVÜK VAN ARRA, HOGY TERRORELLENES INTÉZKEDÉSI TERVET DOLGOZZANAK KI VÉSZHELYZET ESETÉRE. 2017 UTOLSÓ NAPJAIBAN IS ÚJABB MILLIÁRDOS MEGBÍZÁSOKAT KAPTAK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI. MÉSZÁROS BARÁTJA IS JÓL JÁRT, AZ ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ DUNA ASZFALT ÉPÍTHETI AZ M44-ES ÚT KONDOROS ÉS BÉKÉSCSABA KÖZÖTTI SZAKASZÁT. 700 MILLIÓ FORINTOT SZÁN A 2020-AS DUBAJI VILÁGKIÁLLÍTÁSON VALÓ MAGYAR RÉSZVÉTEL ELÕKÉSZÍTÉSÉRE A KORMÁNY. A VESZTESÉGES MAKÓI TERMÁLFÜRDÕ FEJLESZTÉSÉRE 8 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETTEK EL, A KÉKESTETÕRE PEDIG KABINOS SÍLIFTET ÉPÍTTETNÉNEK. 10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE. JÖVÕRE ÁTLAGOSAN 12%-KAL NÕ A VASUTASOK, A POSTAI ALKALMAZOTTAK, A KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁGOKNÁL ÉS A VÍZIKÖZMÛCÉGEKNÉL DOLGOZÓK BÉRE. NAGYJÁBÓL 6%-KAL NÉPSZERÛBB A FIDESZ AZ ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZÕ VÁLASZTÓK KÖZÖTT, MINT A TELJES NÉPESSÉG KÖRÉBEN - PUBLICUS. CSERELAKÁST KAPHATNAK AZOK A HÕS UTCAI LAKÓK, AKIKNEK NINCS TARTOZÁSUK, MIUTÁN FELSZÁMOLJÁK AZ ORSZÁG LEGHÍRHEDTEBB GETTÓJÁT. FOKOZOTT BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK MELLETT TARTOTTÁK A SZILVESZTER ÉJJELI ÜNNEPSÉGEKET A VILÁG NAGYVÁROSAIBAN. A TÁRSADALMI ÖSSZETARTÁS ERÕSÍTÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN ANGELA MERKEL. VLAGYIMIR PUTYIN AZ OROSZOK SAJÁT ORSZÁGUKBA VETETT HITÉÉRT MONDOTT KÖSZÖNETET ÚJÉVI BESZÉDÉBEN. DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSEKBEN ÜNNEPELTE ELNÖKSÉGE ELSÕ ÉVÉT. A MAGYAR ÁLLAMI TULAJDONÚ EXIMBANK VEZÉRIGAZGATÓJA VOLT AZ, AKIT SZOMBATON HOLTAN TALÁLTAK EGY OSZTRÁK SÍPÁLYÁN. LÖVÖLDÖZÉS TÖRT KI A COLORADÓI DENVER EGYIK DÉLI ELÕVÁROSÁBAN, EGY RENDÕR MEGHALT, TÖBB MEGSEBESÜLT, A TÁMADÓT AGYONLÕTTÉK. NAPOK ÓTA ERÕSEN HAVAZIK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A HIDEG IDÕJÁRÁS A JÖVÕ ÉV ELSÕ NAPJAIBAN IS FOLYTATÓDIK. A HIDEG IDÕ MIATT A KLÍMAVÁLTOZÁSON VICCELÕDÖTT TRUMP, TWITTER-OLDALÁN AZT ÍRTA: SZERINTE "JÓL JÖNNE EGY KIS GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS". "TEGYÜK ISMÉT MELEGGÉ AMERIKÁT" FELIRAT VÁRTA A HOMOFÓB MEGSZÓLALÁSAIRÓL IS ELHÍRESÜLT AMERIKAI ALELNÖKÖT COLORADÓI OTTHONÁNÁL. ÉPSÉGBEN KISZABADÍTOTTÁK MIND A 11 TÚSZÁT ANNAK A TÁMADÓNAK, AKI EGY POSTAHIVATALT AKART KIRABOLNI A KELET-UKRAJNAI HARKIVBAN. A TÁMADÓT, AKINÉL ÁLLÍTÓLAG BOMBA VOLT, EGYELÕRE NEM AZONOSÍTOTTÁK, A RENDÕRSÉGNEK AZ EGYIK TÚSZ NYITOTTA KI A POSTA BEJÁRATÁT. A FELOSZLATOTT KATALÁN KORMÁNYZAT ÚJBÓLI HIVATALBA LÉPTETÉSÉT KÖVETELTE MADRIDTÓL A VOLT KATALÁN ELNÖK. KETTEN MEGHALTAK A HARMADIK NAPJA TARTÓ IRÁNI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSSOROZATBAN, A TÜNTETÕK A LEGFÕBB VALLÁSI VEZETÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELIK. ÁTMENETILEG KORLÁTOZZÁK A HOZZÁFÉRÉST A KÖZÖSSÉGI OLDALAKHOZ IRÁNBAN. HRW: CIVIL HALÁLOS ÁLDOZATAI VANNAK A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKNEK A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN. TÖBB TUCATNYIAN MEGHALTAK KENYÁBAN EGY AUTÓBUSZT ÉRÕ KÖZÚTI BALESETBEN. HAT EMBER MEGHALT, AMIKOR A TENGERBE ZUHANT EGY KISREPÜLÕGÉP AUSZTRÁLIÁBAN. MEGERÕSÍTETT ÜGYELETTEL BIZTOSÍTOTTA A MENTÕSZOLGÁLAT A SZILVESZTERI ÜNNEPLÉST. ÉJSZAKÁRA PLUSZ 10 MENTÕAUTÓT ÉS 9 MENTÉSIRÁNYÍTÓT RENDELTEK BE. AZ ÜZLETEK VASÁRNAP NÉGY ÉS HAT ÓRA KÖZÖTT BEZÁRTAK, CSAK HOLNAP NYITNAK KI ÚJRA. ÚJÉV NAPJÁN A VASÁRNAPI, 2-ÁN PEDIG AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A JÁRATOK. MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN. MEGHALT EGY FÉRFI FEGYVERNEKEN EGY LAKÓÉPÜLET SZOBÁJÁBAN KELETKEZETT TÛZBEN. RÁLÕTTEK EGY AUTÓRA CSEPELEN, KERESIK AZ ELKÖVETÕT, A RENDÕRSÉG ISMERETLEN TETTES ELLEN INDÍTOTT NYOMOZÁST. ÁROKBA HAJTOTT, ÉS FELBORULT EGY AUTÓBUSZ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, LAJOSMIZSE KÖZELÉBEN, AZ EGYIK UTASHOZ MENTÕT KELLETT HÍVNI.