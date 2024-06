Valami nincs rendben a Tisza Párt pénzügyei körül

A lap beszámolt arról is, hogy a Talpra Magyarok Közösségének elindítása, illetve a Tisza Párt átvétele után mindkét szervezet honlapján villámgyorsan létrehozták a támogatási lehetőséget, így banki átutalással és bankkártyás fizetéssel is lehet adakozni Magyaréknak. Ugyanakkor máig sem tudjuk, hogy a mozgalomhoz csatlakozók, a szimpatizánsok adatai hová kerülnek. Korábban ugyanis az adatvédelmi tájékoztatójukban megjelent a Bajnai Gordon, volt baloldali miniszterelnök nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport osztrák vállalata, az Estratos Digital GmbH mint adatkezelő, de néhány órával azután, hogy a Magyar Nemzetben megjelent a hír, leszedték a Talpra Magyarok oldaláról a cég nevét.

