Vajtán független, Szombathelyen baloldali jelölt győzött

2018. OKTÓBER 15., HÉTFÕ SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG SEMMILYEN, LENGYELORSZÁG ELLENI SZANKCIÓT NEM FOG MEGSZAVAZNI. ELSÕ SZÁMÚ NEMZETI ÜGYNEK NEVEZTE AZ UTÁNPÓTLÁST ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK FELCSÚTON, A PUSKÁS AKADÉMIA SPORT- ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁTADÓJÁN. MAGYAR ELLENZÉKI EP KÉPVISELÕK SZERINT A KORMÁNY LEBONTJA A JOGÁLLAMISÁGOT ÉS MA A DEMOKRÁCIA HELYREÁLLÍTÁSA A FELADAT MTI. TÉRMEG GYÖRGY MARADT A FEJÉR MEGYEI VAJTA POLGÁRMESTERE MTI. HELYI VÁLASZTÁSI IRODA: LÁSZLÓ GYÕZÕT, AZ ÉLJEN SZOMBATHELY! EGYESÜLET JELÖLTJÉT VÁLASZTOTTÁK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕNEK SZOMBATHELYEN. TOVÁBB KELL EMELNI A MAGYAR KATONÁK LÉTSZÁMÁT - JELENTETTE KI BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER. A TERMELÉSI TÁMOGATÁS KITERJESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE A KIVI- ÉS FÜGETERMESZTÉSRE MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL VG.HU. FÕPOLGÁRMESTER: A 3-AS METRÓ BEFEJEZÉSE ÉS A BKV JÁRMÛCSERÉJE IS BEKERÜL A FEJLESZTÉSI TANÁCSBA KOSSUTH RÁDIÓ. EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU. EGY ÚJ, 40 HAJLÉKTALAN ELHELYEZÉSÉRE ALKALMAS, IDEIGLENES FOGADÓ ÁLLOMÁST KEZD EL MÛKÖDTETNI A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT. HÉTFÕN KÖZLI A KSH AZ ÉPÍTÕIPARI TERMELÉS AUGUSZTUSI TELJESÍTMÉNYÉRÕL SZÓLÓ STATISZTIKÁJÁT VG.HU. A BAJOR TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ 35 ÉS FÉL SZÁZALÉKOT SZERZETT, A ZÖLDEK PEDIG 18,5 SZÁZALÉKKAL A MÁSODIK HELYEN VÉGEZTEK EXIT POLL. CNN: EGYRE TÖBBEN GONDOLJÁK, HOGY DONALD TRUMP ESÉLYES A MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSRA IS. DONALD TRUMP NEM ZÁRJA KI, HOGY JAMES MATTIS VÉDELMI MINISZTER TÁVOZIK A KORMÁNYBÓL - MTI. A REPUBLIKÁNUSOK SIKERÉT HOZHATJÁK A NOVEMBERI FÉLIDÕS AMERIKAI VÁLASZTÁSOK M1. TÖBB MINT TÍZEZREN VETTEK RÉSZT A NACIONALISTÁK IDEI UPA-ÉVFORDULÓS FELVONULÁSÁN KIJEVBEN MTI. OSZTRÁK KANCELLÁR: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ÍTÉLET MAGYARORSZÁG ELLEN, HANEM LEHETÕSÉG EGY PÁRBESZÉD ELKEZDÉSÉRE. SZAÚD-ARÁBIA MINDENT MEGTOROL HA BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZNAK ELLENE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE MIATT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KÖZÉP-EURÓPA ELVÁRJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL, HOGY MEGÁLLAPODÁSSAL ZÁRULJANAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. TÖBB MINT 40 ÉV ÓTA ELÕSZÖR INDÍTOTT AZ ETIÓPIAI LÉGITÁRSASÁG JÁRATOT SZOMÁLIÁBA. HÁROM EMBER MEGHALT ÉS ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR EGY KISREPÜLÕ LESZÁLLÁS KÖZBEN A VÁRAKOZÓK KÖZÉ CSAPÓDOTT A NÉMETORSZÁGI FULDA KÖZELÉBEN MTI. FÁKAT DÖNTÖTT KI ÉS AUTÓKAT RONGÁLT MEG PORTUGÁLIA TENGERPARTI RÉSZÉN A TRÓPUSI VIHARRÁ SZELÍDÜLT LESLIE-HURRIKÁN. SZAKADÉKBA ZUHANT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ PLATÓS KISTEHERAUTÓ TÖRÖKORSZÁGBAN, A BALESETBEN 19-EN MEGHALTAK. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET 130 CSALÁDOT HURCOLT EL TÚSZNAK A SZÍRIAI EL-BAHRA MENEKÜLTTÁBORBÓL. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT MÁTÓL NOVEMBER VÉGÉIG. TEHERVONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY FÉRFIT SOPRONBAN, A HELYSZÍNELÉS IDEJÉN ÁLL A VONATKÖZLEKEDÉS SOPRON ÉS AUSZTRIA KÖZÖTT. MÛSZAKI OKOKBÓL BUDAPESTEN SZÁLLT LE A WIZZAIR KOLOZSVÁRRÓL RÓMÁBA TARTÓ JÁRATA. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ KISÚJSZÁLLÁSON, A TÛZBEN EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.