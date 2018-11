Vajon, Nyugat-Európa magával rántja-e Kelet-Európát az összeomlásban?

Angela Merkel 2015-ben büszkén hirdette meg Willkommenskultur politikáját. A német kancellár azóta is kitart elképzelése mellett. Úgy is, hogy kifütyülés, hurrogás és tapsvihar szakította félbe beszédét az Európai Parlamentben A kancellár ezúttal is sokat beszélt a migrációról, és az összeurópai megoldást szorgalmazta, valamint többször is hangoztatta, hogy mindenkinek szolidárisnak kell lennie.

De Nem csak az Európai Parlamentben, hanem Magyarországon sem mindenki ért egyet a kancellár politikájával. A Honfoglalás 2000 Egyesület civil csoport tagjai a német nagykövet részére szerettek volna egy jegyzéket átadni. Arra szerették volna felhívni a diplomata és vele együtt Németország figyelmét, hogy az illegális migráció miatt helyrehozhatatlan történelmi tragédia zajlik most Nyugat-Európában és Németországban. A nagykövetségről azonban senki nem vette azt át.

„Nekünk már csak egy kérdést lehet föltenni: vajon, Nyugat-Európa magával rántja-e Kelet-Európát ebben az összeomlásban? Mi nem szeretnénk ebben részt venni, és ezt nagykövet úr megértheti, ha a magyar nép nem kívánja azt végigélni, amit már egyébként Nyugat-Európa javában a magáénak mondhat” – nyilatkozta Petrás László, a szervezet alelnöke.

Az egyesület elnöke pedig azt mondta: nemcsak a bevándorlók erőszakoskodásától félnek, hanem attól is, hogyha Magyarországon telepednének le, akkor az egészségégügyi, szociális ellátásuk anyagi terhét is a Magyarországnak kellene kifizetni. „Egyedül a nyugdíjasok azok, amelyektől el tudnak venni. De kérdem én azt, hogy megengedhető-e, hogy a nyugdíj ne kövesse az inflációt, megengedhető-e, hogy eltekintsünk az év végi prémiumtól, esetleg még az is előfordulhat, hogy nyugdíj csökkentést kell végrehajtani, mint Görögországban, ahol közel 40 százalékkal csökkentették a nyugdíjat” – fogalmazott Szilvásy György.

Résen kell lenni

A Miniszterelnökség államtitkára szerint jogos a félelmük.

„A betelepítési kvótáról évek óta szó van, ez még mindig ott ólálkodik a tárgyalóasztalok környékén, tehát időről időre megpróbálják elfogadtatni. Egyelőre nem sikerült, de itt résen kell lennünk. Az elmúlt napokban azért nagy vitát váltott ki a migránskártyák kérdése, tehát, hogy a Görögországon keresztül érkező bevándorlók biankó kártyát kapnak több tízezer forintnak megfelelő összeggel, amit elkölthetnek, miközben az európai állampolgárok ilyen lehetőséget nem kapnak. Az Európai Parlament most vitatja meg az úgynevezett humanitárius, tehát bevándorlási vízum kérdését. Tehát az az érzésünk, hogy még azelőtt ki akarnak építeni egy bevándorlást könnyítő intézményrendszert, hogy megtörténne az európai választás” – emelte ki Dömötör Csaba.

Az államtitkár emlékeztetett: ráadásul Brüsszel el akarja venni az önálló határőrizet jogát Magyarországtól azzal, hogy frontex embereit küldenének hazánk déli szakaszára.