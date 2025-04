Vajon mitől, kitől változott meg Magyar Péter véleménye a Brüsszel által visszatartott pénzekkel kapcsolatban?

Megosztás itt:

Így szól a régi vicc:

Piroska bandukol a sűrű, sötét erdőben, és egyszer csak eléje toppan a nagy, ordas farkas:

– Szervusz Piroska! Nem félsz itt egyedül, ebben a nagy, sötét erdőben?

– Miért félnék? Pénzem nincs, ...ni meg imádok!

Mire a farkas kikerekedett szemekkel:

– Aztamindenit! Hogy megváltozott ez a mese!

A Brüsszel Péter meséi is folyton megváltoznak. ma éppen ez a változat az érvényes:

„Tegyük tisztába még egyszer: az Orbán-kormány ipari méretű korrupciója miatt nem érkezik meg a 8 ezer milliárd forint uniós forrás hazánkba. A TISZA még nem is létezett, amikor felfüggesztették a magyar embereknek járó uniós források kifizetését.”

Ó, hát persze! Tudjuk!

De a biztonság kedvéért vessünk egy pillantást arra az interjúra, amit Brüsszel Péter tavaly március 13-án adott a 444-nek. Fölöttébb érdekes részleteket figyelhetünk meg, úgy a 45 perctől kezdve – mutatom:

„ – Az unió jogállamisági problémákra hivatkozva tartja vissza a Magyarországnak járó források egy részét. Mit gondol erről?

– Én azt gondolom, hogy az unióval rengeteg probléma van és én a magyar szuverenitást nagyon fontosnak tartom, és hogy egy klubnak vannak játékszabályai. És azt el tudom fogadni, hogy iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország kapcsán, időnként Lengyelország kapcsán, és úgy általában a kelet-közép-európai országok kapcsán. Nem tetszik a brüsszeli nagyfiúknak, legyenek azok Macronok, Merkelek, vagy uniós bürokraták, hogy itt vannak ezek az új tagállamok és húsz évvel a csatlakozás után már ismerik a játékszabályokat, és ők is valóban képviselni akarják a valós gazdasági és politikai értékeiket. Tulajdonképpen úgy tekintenek ránk, mint a hűbérbirtokukra, a nagy nyugat-európai vállalatok ide bejöttek és itt tudnak garázdálkodni, privatizálni, kifosztani, gyárakat bezárni, piacot venni. Az már nem annyira fain az ő szempontjukból, ha mi is kimegyünk és a tőkét mi is kifektetjük, és Franciaországban és Spanyolországban akarunk befektetni...

–Ebben a helyzetben jogosan tartják vissza az uniós pénzeket?

– Én azt gondolom, hogy az egy politikai bunkósbot, és nem ez a módja ennek. Tehát összekötni az egyébként jogosan járó fejlesztési forrásokkal. Ne haragudjanak, mi, Magyarország befizetünk nem kevés pénzt az unió közös kasszájába, soha nem mondtuk azt – egyébként én javasoltam, amikor még ott voltam – hogy hát akkor mi se fizessünk be, nézzük meg, hogy ez hova fut ki. Ők nem adnak, mi se fizetünk! Egy pillanat alatt fel tud borulni a rendszer. Elkezdünk mondjunk vétózni mindenhol, mint például a lengyelek szokták, egy pillanat alatt felborul az uniós rendszer. És egyébként akkor hiteles, amit az Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálja a többi uniós államban a jogállamiságot. Mondjuk a média helyzetét. Mindig szokták mondani, hogy Magyarországon milyen a médiahelyzet... Tudjuk, Magyarországon van kormánypropaganda, de senki ne gondolja, hogy Nyugat-Európában ez sokkal jobb, vagy hogy sokkal szabadabb a sajtó, vagy sokkal sokoldalúbb. Én azt gondolom, hogy Magyarországon az online nyilvánosság sokkal szabadabb, mint például Belgiumban vagy Franciaországban. Tehát a kérdésre válaszolva nem jogos, amit csinálnak, mert nem ez a módja, ezt utólag hozták létre, ezt a rendszert. Volt egy megállapodás, abból kihátráltak. Nyilván lehet ezt zsarolásra használni... de végül úgyis ide fogják adni azt a pénzt. Most megy a húzd meg ereszd meg, most lesz egy EP választás, az előtt már nem fogják ideadni, de lesz egy új bizottság, lesz egy új megállapodás, nem tehetik meg ugyanis, lehet itt húzogatni az oroszlán bajszát, de nekik sem érdekük, hogy a magyarok mindent beblokkoljanak...

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: Magyar Nemzet