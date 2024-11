Vajon meddig tűrik a külföldi támogatók, hogy a Tisza Párt itthon lebegtesse az álláspontját?

Megosztás itt:

Az „érted aggódom, nem ellened” hangvételében készített összeállítást a Magyar Péterért szinte rajongó HVG, s afféle szabályt erősítő kivételként arra jutott, hogy a Tisza Pártnak ködösek és hiányosak a szakpolitikai elképzelései. Nahát! A szerzők felemlegették többek között az esetet, amikor az egyik fővárosi politikusuk olyan önkormányzati vezető lemondását követelte, aki már tavaly óta nincs is az adott pozícióban.

De ellamentáltak azon is, pontosan mi az álláspontja Official The Mannek és csapatának az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

A teljes cikket a Mandiner oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!