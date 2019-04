Vágvölgyi Gergely: Nagyon erős szimbólum volt az imádkozó emberek látványa

A Notre-Dame-ot pusztító tüzet döbbenten figyelő tömeg az éjszaka során egyszer csak letérdelve elkezdte énekelni az Üdvözlégy Máriát, miközben velük szemben még dolgoztak a tűzoltók a mentésen. Ezeknek a képeknek és jeleneteknek a hatására írt cikket Vágvölgyi Gergely. A politológus a Hír TV Magyarország élőben című műsorában arról is beszélt, milyen érzések kavarogtak benne az este folyamán és melyik volt az a pillanat, amikor tollat ragadott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

"Először megrázó volt látni mindazt, ami történik, utána pedig megindító. Egyre több képen és videón látszódott, hogy az emberek nem döbbenten, némán állnak, hanem térdre ereszkednek és elkezdenek imádkozni, az Üdvözlégy Máriát énekelték. Szerintem nagyon erős szimbólum volt ez az éjszaka közepén, amikor megváltozott ez a lelki állapot a francia emberekben."

Földi-Kovács Andrea ismertette a párizsi ügyészég álláspontját, mely szerint baleset történt. Almássy Ferenc francia-magyar újságíró erre úgy reagált, nagyon korai ennél többet mondani, legalább 48 órának kell eltelnie, de akkor is nagyon nehéz lesz kikutatni mi is történt. Hozzátette: mivel terrorista szervezetek nem vállalták magukra a tűzesetet, valószínű tényleg baleset történt. Arra azért felhívta a figyelmet, hogy 2018-ban több, mint ezer támadás ért templomokat, ami már 17 százalékkal több, mint előtte évben és ez a szám folyamatosan növekszik Franciaországban, ezért is merülhetett fel a szándékosság esete is.

Vágvölgyi Gergely szerint, ahogy a templomtorony összeomlott, minden magára valamit is adó keresztényben megmozdult valami. „Egy ébresztő jelzés volt ez mindannyiunknak. Nagyon drámai és nagyon erős képsor, amikor az Isten felé mutató új - ami a francia és az európai építészet kiemelkedő alkotása – egyszer csak leomlik"

- fogalmazott.

A felújításra szervezett gyűjtés 750 millió eurónál tart. Almássy Ferenc reményét fejezte ki, hogy nem egy modern Notre-Dame-ot láthatunk majd.

Hír TV