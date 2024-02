Vadonatúj Gripeneket hozhat a svéd miniszterelnök + videó

Megosztás itt:

A brüsszeli baloldalnak úgy tűnik most ez sem jó. Eddig azért támadták hazánkat, mert nem szavaztak a svéd csatlakozásról, most azzal van bajuk, hogy a megállapodás komoly diplomáciai győzelmet jelent a magyar kormánynak.

A Híradó riportjában Orbán Viktort is idézik: "A svéd miniszterelnökkel fontos lépéseket tettünk, hogy a bizalmat újraépítsük. Afelé haladunk, hogy a parlament tavaszi ülésszakának kezdetén ratifikálhatjuk Svédország NATO-csatlakozását."

A témában L. Simon László, kultúrpolitikus is megszólalt: "Ne felejtsük el, hogy a Gripeneket egyébként az első Orbán-kormány 1998 és 2002 között regnáló első Orbán-kormány idején szerezte be Magyarország és akkor ez nem volt egy egyszerű dolog, mert akkor nagyon komolyan megtámadtak minket, hogy miért nem amerikai vadászgépeket szerzünk be."

A riportban elhangzik: " Ez európai baloldalnak pedig most éppen a Gripen-üzlet a legújabb baja. Eddig a svéd NATO-csatlakozás késői ratifikálása miatt támadták hazánkat, most mindent elkövetnek, hogy úgy tűnjön, mintha a Orbán Viktor kudarca lenne, hogy jövő hétfőn mégis megszavazza a parlament. A Magyarországot rendszeresen támadó Daniel Freund baloldali német EP-képviselő azt írta idézem, kifizetődő, ha nem engednek a magyar miniszterelnök zsarolásának."

Horváth József, biztonságpolitikai szakértő: "Ennek az üzleti oldala pedig mindkét fél számára előnyös lehet, hiszen a svéd hadiipar is nyer vele és a magyar honvédség is így erősebb képességekkel rendelkezik. Ezek a repülőgépek többfunkciósak. Tehát egyrészről alkalmasak levegő-levegő harcra, alkalmasak csapásmérésre földi célpontok ellen, földi műveletek fedezésére is kiválóan alkalmasak. Illetve még egy dolog, hogy nagyon egyszerűen átfegyverezhetőek, tehát gyorsan, könnyen lehet újabb feladatokra is felkészíteni."

A biztonságpolitikai szakértő szerint viszont éppen ennek az ellenkezője igaz, nyernek vele a svédek, nyerünk vele mi és egész Európa is.

A honvédelmi miniszter nemrég azt mondta, Magyar Honvédség fejlesztésének egyik fő célja, hogy hazánk kellő elrettentő erőt tudjon felmutatni. Ez az orosz ukrán háború egyik tanulsága. A Gripen-flotta bővítése pedig éppen ezt a célt szolgálja. elrettentés, hogy Magyarország tudjon kellő erőt demonstrálni mind a fizikai képesség, mind az elszántság terén.