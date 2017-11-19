2017. november 19.,
vasárnap, Erzsébet napja

Vádemelés a Szentendrei úti baleset ügyében

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2017. november 19., vasárnap 08:44

Részeg volt a Szentendrei úti halálos baleset gyanúsítottja

Magyar NemzetRészeg volt a Szentendrei úti halálos baleset gyanúsítottja

Halálos baleset a Szentendrei úton

Magyar NemzetHalálos baleset a Szentendrei úton

Vádemelési javaslattal zárták le a Szentendrei úti halálos baleset ügyében indult nyomozást. A rendőrség megállapította, hogy a 29 éves gyanúsított ittas volt, amikor kocsijával a piros lámpánál várakozó áldozatok autójába csapódott nagy sebességgel.

A márciusi balesetben két fiatal halt meg - egyikük Janza Richárd ifjúsági világbajnok kajakos volt. A baleset okozója súlyosan megsérült - ellene halált okozó ittas járművezetés miatt indítottak eljárást.

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