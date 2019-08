Vádat emeltek P. Tamás ellen az 1996-os ügetői merénylet ügyében

Jó döntés volt „az ideológiai gerillákat távol tartani” és pragmatikus életösztönű vezetőket választani - nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der Leyennel Brüsszelben folytatott megbeszélését követően. Ursula von der Leyen érzékenyen közelít az olyan kényes kérdésekhez is, mint a migráció, e tekintetben is képes a közép-európaiak fejével gondolkodni – mondta a magyar miniszerelnök az Európai Bizottság új elnökével kapcsolatban. Több szempontból is jó döntés volt Ursula von der Leyen támogatása az Európai Bizottság elnöki posztjára – mondta a kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Hollik István örvendetesnek nevezte, hogy Ursula von der Leyen számos, a migrációval összefüggő kérdésben és az Európai Bizottság szerepében is egyetért a magyar állásponttal. A jogszabályi változásoknak köszönhetően éjfél és reggel öt óra között a Liszt Ferenc-repülőtéren tervezetten nem szállhatnak fel és le repülőgépek - jelentette be Tarlós István főpolgármester és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A kormány célja, hogy a magyar gazdaság felzárkózási pályán maradjon, azaz a gazdaság növekedése mindig meghaladja az Európai Unió átlagos növekedését - jelentette ki Varga Mihály, a pénzügyminiszter. Tarlós István szerint a budapestieket blöfföléssel, hergeléssel, lózungokkal nem lehet félrevezetni, a fővárosi önkormányzati rendszer és annak irányítása nem valóságshow. A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjúban hangsúlyozta: nem kis mértékben Budapest érdekében vállalta az újabb főpolgármesteri jelölést. Előtérbe kerülhet a kisebb - néhány tíz vagy száz megawattos - teljesítményű atomreaktorok építése olyan területeken, ahol nincs szükség a hagyományos atomerőművek nagy teljesítményére - mondta Hózer Zoltán fizikus. Idén csaknem 140-en tesznek ünnepélyes katonai esküt augusztus 20-án, a Parlament előtti Kossuth téren - mondta a Magyar Honvédség parancsnokhelyettese, Böröndi Gábor. Jövő szeptembertől a köznevelésben minden diák ingyen fogja kapni a tankönyveket - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A napokban kapják meg emelt bérüket az egészségügyi szakdolgozók - mondta el Rétvári Bence államtitkár. Félmillióval több tankönyvet rendeltek idén, mint tavaly - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Megduplázódott a luxuslakások ára. Tavaly nyáron még éppen átlépte a luxusingatlanok piacán kínált lakások négyzetméterára az egymillió forintot, most viszont már nem egy esetben a kétmillió forintot is meghaladja - írja a Világgazdaság. A Volánbusz járműállománya összesen 638 korszerű, légkondicionált, a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő autóbusszal bővül. Maróth Miklóst, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnökét nevezték ki az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság Irányító Testülete elnökének – a megbízatás öt évre szól. Magyarország csatlakozott az ENSZ által létrehozott közlekedésbiztonsági programhoz - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az eddigi legmelegebb hónap lehet a Földön az idei július az előzetes adatok szerint. Egyre több migránsokat segítő civil hajó tart Líbia partjaitól az olasz kikötők felé, ami összefügg a líbiai polgárháborús helyzettel is - közölte az M1 tévé csatorna műsorában Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. A kormányfő Ursula von der Leyent olyan politikusként jellemezte, „akinek a jövőről való gondolatai között ugyanazok a kérdések lebegnek, mint a mi fejünkben". Orbán Viktor ezek közé sorolta a gyermekek, a családok jövőjét és a biztonságot, de közös szándéknak nevezte a közös európai haderő, hadiipar kifejlesztését is. Magyarország végrehajtotta az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja jelentéseinek több ajánlását is - közölte a szakértői csoport. Fényes nappal kaszabolt halálra egy férfit egy szír migráns Stuttgartban, majd miután tucatnyi szúrással végzett áldozatával, elfutott a helyszínéről - a rendőrség letartóztatta a 28 éves gyanúsítottat, aki 2015-ben menekültként érkezett Németországba. A rendőri védelem megerősítését sürgeti a berlini zsidó közösség vezetője, miután újabb antiszemita incidens történt a német fővárosban - jelentették a berlini lapok. Történelmi mélypontra csökkent a tízéves német államkötvények hozama. Hat embert ölt meg, majd öngyilkos lett egy férfi Zágrábban. Zsarolásnak nevezte Matteo Salvini olasz belügyminiszter Berlin kérését, miszerint csak akkor vesz át menedékkérőket Olaszországtól, ha Róma engedélyezi a Sea-Eye német nem kormányzati szervezet hajójának kikötését 40 migránssal a fedélzetén. A török hatóságok az utóbbi három hétben összesen 15 ezer illegális migránst szállítottak el Isztambulból az ország más részeibe - közölte a tartomány kormányzói hivatala. Donald Trump újraválasztásának megakadályozására alapított politikai lobbicsoportot Soros György. A tőzsdespekuláns több mint 5 millió dollárt fizetett annak a Politikai Akcióbizottság nevű szervezetnek, amely adományokat gyűjt és azokat közvetlenül a demokrata elnökjelöltnek juttatja majd el. A húszi lázadók megtámadtak egy rendőrlaktanyát Jemenben, majd robbantásos, öngyilkos merényletsorozatot is végrehajtottak - 11-en életüket vesztették, 29-en megsebesültek. A jemeni fővárosban, Ádenben robbanás történt egy katonai díszszemlén – legalább 35-en vesztették életüket. Legalább 72 ember vesztette életét Nigéria északkeleti részében a hadsereg és iszlamisták csaknem egy hete tartó összecsapásaiban. Összesen 75 migránst mentett ki a líbiai parti őrség a Földközi-tengerből az elmúlt napokban - közölte a líbiai belügyminisztérium. António Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmának adott hangot az atomhatalmak közötti feszültségek növekedése miatt. Házkutatást tartottak James Comey, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda volt igazgatója lakásán - titkosított és Comey által korábban kiszivárogtatott dokumentumok is előkerültek. Sikeresen szétválasztották a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvosai a fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikreket. Észak-Korea péntek kora hajnalban újabb rakétákat tesztelt; ezúttal két nap alatt a második, nyolc nap alatt a harmadik esetben. Japán eltávolította Dél-Koreát különleges kereskedelmi státusú partnerei listájáról. Japán kutatók engedélyt kaptak a tudományos minisztérium illetékes bizottságától arra, hogy emberi szerveket növesszenek állatokban. Felbujtóként, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat P. Tamással szemben az 1996-os ügetői merénylet ügyében a Fővárosi Főügyészség. Halálra gázolt egy embert a vonat a Tolna megyei Tengelicnél csütörtök este. Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész ország területére az Országos Meteorológiai Szolgálat. Forgalmirend-változásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest és Mogyoród közötti szakaszán vasárnapig, a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ideiglenes rendőrőrs működik a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején Mogyoródon, a versenypálya melletti parkolóban. A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott a román Universitatea Craiovával szemben a labdarúgó Európa-liga selejtezőjén. A bajnok Ferencváros nélkül rajtol a labdarúgó OTP Bank Liga 2019/2020-as szezonja. A Fehérvár FC a második fordulóban búcsúzott a labdarúgó Európa-liga selejtezőjétől, miután 2:0-ra kikapott a liechtensteini FC Vaduz-tól. Labdarúgó Európa-liga selejtező: Debreceni VSC - Torino FC 1:4 – a Debrecen kettős vereséggel kiesett. Franck Boli személyében a norvég bajnokság előző kiírásának gólkirályát szerződtette a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata. A hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíjra készülő Lewis Hamilton azt mondta, túl van azon a vírusos megbetegedésen, amely a múlt heti, németországi futamon legyengítette.