Vádat emeltek Horváth Csaba, Tóth Csaba, Molnár Zsolt és Baja Ferenc MSZP-s politikusok ellen + videó

Borbély Ádám a célpont stábjának azonban elmondta, hogy Hadházy Ákosnak is van köze a botrányhoz, ugyanis éppen az ő ajánlásával került be újra a zuglói képviselő-testületbe több olyan politikus is, aki a botrányos parkolási közbeszerzést megszavazta.

Célpont című műsorunk emlékeztetett: 2022. február 23-án házkutatást tartottak a zuglói önkormányzati hivatalnál és Horváth Csabánál is. Ekkor már képbe került F. Zsolt, a SYS IT SERVICES intézője. Ő bonyolíthatta le a vesztegetési pénzek átadását. A SYS IT 19 milliárd forintért bocsátott ki fiktív számlákat, amiből a vesztegetési pénzt is finanszírozták. F. Zsolt vádalkut köthetett és terhelő vallomást tehetett a polgármester Horváth Csabára, Tóth Csabára, Molnár Zsoltra és Baja Ferencre.

