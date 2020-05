Vadai megint a legsötétebb diktatúrák szellemiségét látja

A DK politikusa a parlamentben kijelentette: a fizikai kirekesztés a verbális kirekesztéssel kezdődött náci Németországban, a legsötétebb kommunista időkben, a Balkánon és Ruandában is. Vadai szerint, ha az ellenzék a magyar nemzet része, akkor a kormánynak meg kell cáfolnia Kövér Lászlót és Gulyás Gergelyt is. (A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kijelentette: a házelnök rendkívül visszafogottan beszél az ellenzékről ahhoz képest, ahogyan az ellenzék beszél a kormányról válsághelyzetben is. Kifejtette: a kormányoldal többször kifejezte nyitottságát a nemzeti összefogásra, de az ellenzék elmúlt hónapokban tanúsított magatartása nem ad alapot arra, hogy nemzeti egységről beszéljenek.)

Vadai Ágnes felszólalására Orbán Balázs válaszolt. A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint elgondolkodtató, hogy a baloldal miért is használja pejoratív értelemben a magyar jelzőt, hiszen

a baloldalnál a magyarsághoz olyan jelzők társulnak, mint a provinciális, mucsai, elmaradott, sőt szintén elterjedt kifejezés a „magyar mentalitás”, amely valamiféle retrográdságot fejez ki.

A DK által propagált európai egyesült államok eszménye sem szól egyébről, mint arról, hogy hagyjuk már ezt a szerencsétlen nemzetet és államát, oldódjunk fel az európai népek tengerében

– tette hozzá.

Kiemelte, Ady Endre munkáiból a Ravasz László-féle elvek tükröződnek, ő ugyanis nem meghaladni, hanem megélni akarta magyarságát.

Orbán Balázs közlése szerint Ady Endre sohasem vallotta volna magáénak a „merjünk kicsik lenni” mentalitást, ami annyira jellemző a DK-ra, így Vadai Ágnesnek is „felesleges ebben a szerepben tetszelegnie”, mert a valóság ledobja róla ezt a szerepet, ahogy ledobta Gyurcsány Ferencről is, amikor 2004-ben határon túli magyarok ellen kampányolt, amikor 2006-ban a nemzetére lövetett és hétfőn is, amikor Gyurcsány a parlamentben előadta a nemzettel kapcsolatos „ködös elképzeléseit”.

A volt miniszterelnök azzal vádolta a kormánypártokat, hogy csak azokat a magyarokat képviseli, akik közvetlen kárvallottjai a Párizs környéki békéknek

– emlékeztetett.

Vadai Ágnes felszólalása és Orbán Balázs válasza:

