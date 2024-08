Vadai Ágnes bement volna Polt Péterhez, hogy kérdőre vonja, majd nem hiába nem engedték be + videó

Ezeken túlmenően a legfőbb ügyésznek nincs olyan kötelezettsége, hogy akarata vagy szakmai meggyőződése ellenére országgyűlési képviselővel történő személyes beszélgetését egyoldalúan élőben vagy felvételről közvetítsék. Ezt az álláspontot az adatvédelmi törvények és az adatvédelmi biztos gyakorlata is alátámasztja. Ilyen beszélgetések közvetítése vagy rögzítése, mivel konkrét folyamatban lévő ügyeket érinthet - ahogy jelen esetben is erről van szó -, veszélyeztethetik az adott büntetőeljárás sikerét, valamint mások személyiségi jogait. Az országgyűlési képviselőknek többletjogaik vannak bizonyos adatok megismerésére, ugyanakkor többletkötelezettségük a tudomásukra jutott esetleges bizalmas információk megőrzésére.

