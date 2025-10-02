Magyar Péter vecsési rendezvényén tűnt fel még szeptember elején Váczi Zoltán, labdarúgó. A korábbi sportoló arra kezdte bátorítani a magyar focistákat, hogy álljanak be a Tiszához. A Bóka János (Facebook poszt): "A 24.hu interjút készített Váczi Zoltán egykori válogatott labdarúgóval, akit nemrég igazolt le a Tisza Párt és Magyar Péter - az európai uniós ügyekért felelős miniszter is reagált az ügyre. Bóka János azt írta, a képeken azonban valami egészen más vonja magára a figyelmet. Reméljük nem az, aminek látszik…"
Váczi Zoltán horogkeresztes tetoválással kampányol Magyar Péter mellett + videó
2025. október 02., csütörtök 19:00 | HírTV