Vaclav Klaus: A brüsszeli propaganda az egykori szovjetnék is agresszívabb

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAG EGYETLEN PONTJÁT SEM HAJTJA VÉGRE MONDTA HÉTFÕN A PARLAMENTBEN.
DK: AZ ELLENZÉK BENYÚJTOTTA AZ OTTHONÁPOLÁSI MINIMUMRÓL SZÓLÓ KÖZÖS HATÁROZATI JAVASLATOT A PARLAMENTNEK.
FIDESZ: KÉTSZÍNÛ, AMIT AZ ELLENZÉK AZ OTTHONÁPOLÁS ÜGYÉBEN MÛVEL.
GYÜRE CSABA KAPJA A HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ LEMONDÁSÁVAL MEGÜRÜLÕ JOBBIKOS ORSZÁGGYÛLÉSI MANDÁTUMOT DÖNTÖTT A PÁRT.
ÁPRILIS 5-ÉN MUTATJA BE AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLÕ PROGRAMJÁT A FIDESZ - MAGYAR NEMZET.
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AZ NVB NYILVÁNTARTÁSBA VETTE A HAZA PÁRTJÁT, A ROMA SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRTOT, A MOMENTUM MOZGALMAT ÉS A ZÖLDEK PÁRTJÁT AZ EP-VÁLASZTÁSRA.
RÁKOSSY BALÁZS: TÖBB MINT 2,2 MILLIÁRD FORINT JUT AZ ÉLELMISZERPIAC FEJLESZTÉSÉRE.
NÉPSZERÛ A KORAI ÓVODAKEZDÉS, A PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLÕK KÖZÖTT EGYETÉRTÉS VAN A MIELÕBBI KEZDÉS HASZNOSSÁGÁT ILLETÕEN MAGYAR NEMZET.
BÁNKI ERIK: A JOGI FELTÉTELEK ADOTTAK LESZNEK A NEMZETKÖZI SPORTSZÖVETSÉGEK BUDAPESTRE KÖLTÖZÉSÉHEZ.
ITM: AZ IDEI TESZEDD! ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ SIKERE AZT MUTATJA, HOGY ÖSSZEFOGOTT AZ ORSZÁG EGY TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT.
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HATVANMILLIÓ FORINT BÍRSÁGOT SZABOTT KI A JEGYBANK A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓIRA.
A MÁV-NÁL ALÁÍRTÁK AZ IDEI, 5 SZÁZALÉKOS BÉRFEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁST A VASÚTI ÉRDEKEGYEZTETÕ TANÁCS HÉTFÕI ÜLÉSÉN.
MEGKEZDÕDÖTT A HÚSVÉTIG TARTÓ ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM.
MEGKEZDÕDÖTT A NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYÛJTÉS A TEMPLOMOKBAN ÉS AZ EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZKÖZPONTOKBAN - KÖZÖLTE A KATOLIKUS KARITÁSZ IGAZGATÓJA AZ M1-EN.
IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP IBRÁNYBAN, A VOKSOLÁSON KÉT FÜGGETLEN JELÖLT INDUL - KÖZÖLTE A JEGYZÕ.
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POLGÁRMESTERT VÁLASZTANAK VASÁRNAP A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZELEVÉNYEN, MIUTÁN AZ EDDIGI POLGÁRMESTER ELHUNYT.
ÁPRILIS 1-JÉIG PÁLYÁZHATNAK UTAZÁSI TÁMOGATÁSRA A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA UTAZÓ 13 ÉS 19 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK.
THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: TOVÁBBRA SINCS MEG A TÖBBSÉG A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁHOZ.
A FRANCIA GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT FEL KELL KÉSZÜLNI A LEGROSSZABB FORGATÓKÖNYVRE IS, A BREXIT KAPCSÁN.
MEGSZAVAZTA A BRIT ALSÓHÁZ, HOGY MAGA DÖNTHESSEN A KÜLÖNBÖZÕ BREXIT-ALTERNATÍVÁKRÓL.
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KÖVÉR LÁSZLÓ: AZ EURÓPAI TÉRSÉG CSAK AZ EU-N BELÜLI REGIONÁLIS EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL ÕRIZHETI MEG A SÚLYÁT A VILÁGBAN MONDTA A HÁZELNÖK A FELVIDÉKI PÕSTYÉNBEN.
KRAKKÓBAN MEGKEZDÕDÖTT ESTERHÁZY JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSI PERE.
AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER EGYSÉGESSÉ TENNÉ ÉS KORLÁTOZNÁ A MENEDÉKKÉRÕKNEK FIZETHETÕ ÓRABÉRT.
SZLOVÉNIÁBAN AZ IDÉN 1330 MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A HATÓSÁGOK, AMI KÖZEL A KÉTSZERESE A TAVALYINAK - MONDTA A SZLOVÉN BELÜGYMINISZTER.
PETRO POROSENKO UKRÁN ELNÖK BEPERELI AZ EGYIK UKRÁN TÉVÉT, AMELY SZERINTE LEJÁRATÓ KAMPÁNYT FOLYTATOTT ELLENE.
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ERÕS EUROKÍNAI PARTNERSÉGÉRT EMELT SZÓT HÉTFÕN EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕ, MIUTÁN FOGADTA HIVATALÁBAN HSZI CSIN-PING KÍNAI ÁLLAMFÕT.
NEM TALÁLTAK BIZONYÍTÉKOT DONALD TRUMP ÉS EMBEREI OROSZORSZÁGI ÖSSZEJÁTSZÁSÁRA A 2016-OS ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNY SORÁN MAGYAR NEMZET.
A MUELLER-JELENTÉS SEM BIZONYÍTOTTA AZ OROSZ BEAVATKOZÁST KÖZÖLTE A KREML.
MINTEGY 400, ROBBANTÁSSAL FENYEGETÕZÕ "TELEFONOS TERRORISTÁT" ÉS E-MAIL-KÜLDÕT AZONOSÍTOTTAK AZ OROSZ HATÓSÁGOK.
EGY HÉTTEL AZ UKRAJNAI ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT, VOLODIMIR ZELENSZKIJ AZ ÉLEN, POROSENKO, HA VESZÍT IS, A POLITIKÁBAN MARAD.
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A KOSZOVÓI MINISZTERELNÖK MENESZTETTE AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER-HELYETTEST, NATO-ELLENES KIJELENTÉSEI MIATT.
ELFOGADTA EP-VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT A CDU/CSU NÉMET PÁRTSZÖVETSÉG.
A HÉTFÕN MEGKÖTÖTT TÛZSZÜNET ELLENÉRE FOLYTATÓDTAK A LÉGICSAPÁSOK A GÁZAI ÖVEZETNÉL.
A HAMÁSZ, A GÁZAI ÖVEZETET URALÓ RADIKÁLIS ISZLAMISTA TERRORSZERVEZET BEJELENTETTE, HOGY TÛZSZÜNETET KÖTÖTT IZRAELLEL.
DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK HIVATALOSAN IS ELISMERTE IZRAEL FENNHATÓSÁGÁT A GOLAN-FENNSÍK FELETT.
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AZ ENSZ SZERINT NEM VÁLTOZOTT A GOLÁN-FENNSÍK JOGÁLLÁSA KÖZÖLTE ANTÓNIO GUTERRES, AZ ENSZ FÕTITKÁRÁNAK IRODÁJA.
AFGANISZTÁNBAN MINTEGY 13,5 MILLIÓ EMBERT ÉRINT AZ ÉLELMISZERELLÁTÁS BIZONYTALANSÁGA, KÖZÜLÜK 3,6 MILLIÓ EMBER SÚLYOS ÉHEZÉSSEL NÉZ SZEMBE - KÖZÖLTE AZ ENSZ.
ELRENDELTE EGY BRAZIL SZÖVETSÉGI BÍRÓ A MÚLT HÉTEN KORRUPCIÓ GYANÚJA MIATT LETARTÓZTATOTT MICHEL TEMER BRAZIL EXELNÖK SZABADON BOCSÁTÁSÁT.
LEGKEVESEBB 13-AN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK AZ IRÁN DÉLI RÉSZÉN, A HEVES ESÕZÉSEKBEN KELETKEZETT ÁRADÁSOKBAN.
A MEXIKÓI ELNÖK LEVÉLBEN KÉRT BOCSÁNATKÉRÉST A PÁPÁTÓL ÉS A SPANYOL KIRÁLYTÓL AZOKÉRT A BÛNCSELEKMÉNYEKÉRT, AMELYEKET A SPANYOL HÓDÍTÓK KÖVETTEK EL.
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BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY AUTÓ EZÉRT TELJESEN LEZÁRTÁK A 4-ES FÕUTAT PILISNÉL.
ELSZÁLLÍTJÁK A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN TALÁLT BOMBÁT - TÁJÉKOZTATTA A MAGYAR HONVÉDSÉG TÛZSZERÉSZ EZREDÉNEK KOMMUNIKÁCIÓS TISZTJE.