2019. március 26.,
kedd, Emánuel napja

Vaclav Klaus: A brüsszeli propaganda az egykori szovjetnék is agresszívabb

Hír TV

2019. március 26., kedd 08:52, frissítve: kedd 08:58

A kereszténydemokraták és a szocialisták együtt küzdenek azok ellen, akik bírálják a hivatalos európai doktrínát – mondta a Magyar Nemzetnek Václav Klaus. Csehország korábbi államfője a lapnak adott interjújában azt mondta: a brüsszeli propaganda agresszívabb az egykori szovjetnél is. A volt elnök kiemelte: valóban létezik egy megosztottság Európában, ezt azonban nem a Kelet–Nyugati felosztás, hanem a valódi demokratákkal szemben álló ál-demokrata politikai erők okozzák.

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