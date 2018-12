Vác polgárai segítenek csángókon

Alapvető élelmiszercsomagokkal támogatja a rászoruló csángó családokat több váci lakos, vállalkozó a város polgármesterével összefogva. Fördős Attila személyes missziójának tartja az ügyet és kiemelt sikernek azt, hogy az elmúlt évtizedben többszörösére nőtt az iskolán kívül magyar oktatásban részvevő gyerekek száma.

MI a Szeret-Klézse Alapítványt támogatjuk évek óta és a mai alkalommal is egy közös akcióban a legnagyobb magyar üzletlánccal az adományokat ide szállítanánk. A szállítás tehát támogatással jön létre, az adományok döntően élelmiszerek, némi műszaki eszköz és ruhanemű. Az elmúlt évek tapasztalatához képest annyi változás van, hogy idén jelentős mennyiségű játékot is viszünk a gyerekeknek ."– mondta el Fördős Attila, Vác polgármestere.

Az EMMI parlamenti államtitkára kiemelte: kötelesség a határon túli magyarokat is ugyan olyan magyarnak tekinteni, hiszen nem ők döntöttek arról, hogy hol húzzák meg a csonka Magyarország határait.

Ez az akció is annak a jelképe, hogy semmifajta államhatár nem szabdalhatja szét az egységes magyar nemzetet. És amikor ünnep van, egy olyan ünnep, amit az egyházban és a családban s megünneplünk akor ahogyan acsládban sincsenek határok, hanem a családban is mindenki mindenkit valamilyen módon megajándékoz a nemzeten belül, a szélesebb családunkon belül is bárhol is élhetnekk, akár Kártpát-medencén belül, vagy annak a határmezsgyéjén igyekszünk mindenkit megajándékozni – mondta Rétvári Bence.

A CBA nem csak adományokkal segíti a jótékonysági akciót, de a szállítűáshoz szükséges járművet is évek óta ők biztosítják.