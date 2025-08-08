V. Németh Zsolt: árvizek tekintetében Magyarország az egyik legveszélyeztetettebb Európában

Megosztás itt:

V. Németh Zsolt felidézte, hogy tavaly júniusban a heves zivatarok okozta extrém csapadékmennyiség miatt rendkívüli árhullám alakult ki a Pinkán és mellékvizein. A mindössze hat órán belül lezúdult, esetenként 15 perc alatt 20 millimétert is meghaladó mennyiségű eső miatt a Pinkán minden korábbi rekordot meghaladó, 506 centiméteres tetőzéssel másodpercenként 123 köbméter vízhozamot ért el. Hidak és töltések rongálódtak meg, partfalak szakadtak le és torlaszok alakultak ki, veszélyeztetve a közlekedési útvonalakat és a természeti értékeket.

Ismertetése szerint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság irányításával négy nagyobb területet érintően indultak helyreállítási munkálatok, Szentpéterfán a töltéskorona helyreállítása zajlik 800 méteres szakaszon, és várhatóan szeptember 30-ra befejeződnek több mint 11,5 millió forintból. Pornóapátiban a hallépcsőben keletkezett jelentős hordaléklerakódás, a mintegy 2500 köbméter eltávolítására 15,6 millió forintot költöttek.

Összesen 150-200 veszélyes torlaszképző fa eltávolítását is elvégezték Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő és Szentpéterfa térségében, amire csaknem 20 millió forintot fordítottak. A további, november végén záruló feladatokra még 56 millió forintot szánnak, ebbe beletartozik a nardai vízfolyás helyreállítása, Felsőcsatáron a partfal suvadásának biztosítása, a felsőcsatári vízmérce környezetének rendezése, továbbá az árvíz által elmosott hidak és környezetük rendezése Felsőcsatáron, Vaskeresztesen és Pornóapátiban - sorolta az államtitkár.

"Ezek nem látványberuházások, ezek a közösség biztonságát szolgáló, megelőzést és állagmegóvást biztosító beavatkozások". Az elmúlt 15 évben 450 milliárd forintot fordított a kormányzat az árvízvédelmi képességeink megerősítésére, ennek tudható be, hogy az ország jelentős részén az emberek "a fotelból megnézik a levonuló árhullámot", bár Pinkamindszenten nem ez történt - hangsúlyozta V. Németh Zsolt.

Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója egyebek mellett elmondta: Vas vármegyében az árvíz utáni helyreállításra összesen több mint 560 millió forintot fordítanak. Szentpéterfán, a Pinka bal partján a tavalyihoz képest jelentősen nőni fog az árvízbiztonság a mostani beavatkozással, de a térségben főleg a hidak környékén alakult ki nagyon veszélyes állapot. A mostani helyreállítás azt célozza, hogy egy következő árvíz az állékonyságot ne veszélyeztesse.

Vámos Zoltán, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főispánja felidézte: a tavalyi árvíz idején a legnagyobb csapást a Pinka környezetében szenvedték el. A Rába körmendi szakaszán mintegy három kilométer hosszan kellett töltést magasítani, és emiatt ott több száz ember mozdult meg, ami egészen példás együttműködés volt.

Fotó: MTI/Katona Tibor

MTI