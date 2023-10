V. Naszályi megerősítette, hogy végrehajtók mennek a cukrászdába + videó

Megosztás itt:

Szamos Miklós a Magyar Nemzetnek megerősítette azt a korábbi nyilatkozatát, miszerint V. Naszályi Márta az önkormányzati választásokat megelőzően pénzt kért tőle a kampányára, cserébe pedig megígérte neki, hogy olyan szerződést kötnek majd vele, hogy ne lehessen kitúrni a cukrászdáit a Budai Várból.

Szamos azt is mondta, hogy feljelentést is tett az ügyben, ezt pedig a Magyar Nemzet korábbi értesülése is alátámasztja, miszerint a rendőrség nyomoz a korrupciógyanús botrányban. V. Naszályi Márta egyébként a Magyar Nemzet korábbi kérdésére válaszolva tagadta, hogy védelmi pénzt kért volna Szamostól.

Most azonban olyan hírek jelentek meg a sajtóban, hogy

egy végrehajtói jegyzőkönyv szerint december 4-én a Budavári Önkormányzat végleg bezáratja az ország egyik leghíresebb cukrászdáját, a Ruszwurmot, az intézkedés pedig a Korona Cukrászdát is érintheti.

Ezt V. Naszályi Márta meg is erősítette a Magyar Nemzet stábjának, mint mondta, nem az önkormányzat, hanem a végrehajtók záratják be a cukrászdát, a polgármester azonban ahelyett, hogy további kérdésekre is válaszolt volna, bepattant egy taxiba, így arra már nem válaszolt, hogy az intézkedés mögött bosszú áll-e.

Szamos Miklós szerint azonban egyértelműen bosszúról van szó, mint mondta, december 4-én a végrehajtók zárakat kicserélve fogják bezárni a Ruszwurmot, amit azonban ő maga nem akar annyiban hagyni. Arra a kérdésre pedig, hogy mit fog csinálni, a következőket válaszolta:

„A Jóisten tudja mit fogok csinálni 77 évesen, de soha nem adtam meg magamat.”

Nyitókép: Mandiner