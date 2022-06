V. Naszályi foglalhatja el Szabó Tímea helyét

Megosztás itt:

V. Naszályi Márta is indulhat a Párbeszéd társelnöki posztjáért – értesült a Magyar Nemzet több forrásból is a budapesti első kerület polgármesterének környezetéből. A lap megkereste ez ügyben a mikropárt politikusát, aki nem erősítette meg, de nem is cáfolta információt.

Csak annyit közölt, kellő időben fogja tájékoztatni a közvéleményt döntéséről.

– Amennyiben V. Naszályi Mártát valóban társelnöknek választják, az azt is jelentené, hogy bekerülne Gyurcsány Ferenc „Elnökök” Signal-csoportjába, rendszeresen részt vehetne a baloldali pártok vezetőinek egyeztetésein, ami komoly előnyökkel járna számára. Például abban az esetben, ha lesz helyi szinten is előválasztás az önkormányzati választások előtt,

V. Naszályi könnyebben kialkudhatná ellenfelei visszaléptetését, hogy újra ő indulhasson a budavári polgármesteri székért

– vélekedett Kiszelly Zoltán politológus, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

